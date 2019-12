Los precios de los granos operaron con altibajos en el mercado de Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los precios de los granos operaron hoy con leves altibajos en el mercado de Rosario, en una jornada en la que la demanda mostró un reducido interés para la compra de soja, trigo y maíz respecto de las ruedas precedentes.



El precio de la soja mostró una corrección hacia arriba de $120, al negociarse a un promedio de $14.930 la tonelada, con poco volumen de mercadería negociada y menos compradores activos.



“En el mercado de soja tuvimos menos posiciones abiertas, registrando además una baja en los precios de compra ofrecidos por soja de nueva campaña. En el mercado de maíz la actividad cayó notablemente, con bajas en los precios negociados y en compradores activos", señaló el informe diario de la Bolsa de Rosario.



"Por otro lado, el mercado que destacó fue el de trigo, con la mayoría de los negocios focalizados en las entregas en febrero y marzo del año próximo”, agregó.



En el caso de la soja, el mejor precio de compra por mercadería disponible fue de US$ 245 por tonelada, sin cambios respecto a la rueda previa.



En tanto, por la soja con descarga en enero/febrero de 2020, el mejor precio abierto de compra fue de US$ 250, dos dólares por debajo de la jornada del viernes.



Por su parte, la actividad en el mercado de trigo estuvo puesta principalmente en los segmentos diferidos, con descarga a partir del año próximo.



Por el trigo con descarga inmediata, el mejor precio abierto de compra estuvo en US$ 160. En cuanto a los segmentos con entrega en 2020, el mejor precio de compra fue la posición de enero en US$ 170 la tonelada.



Por último, la actividad comercial en el mercado de maíz se redujo considerablemente en relación a la jornada del viernes, con menos compradores activos y menos posiciones abierta de compra.



El único comprador con oferta abierta de compra por maíz disponible, ofreció US$ 140 por tonelada.



En cuanto al maíz de campaña 2019/20, el mejor precio de compra por mercadería con descarga entre marzo y mayo se situó en US$ 135, con una baja de US$7 respecto al viernes.