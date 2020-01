Los principales dirigentes de la CGT almuerzan en Sanidad y debatirán sobre paritarias y precios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La mesa chica de la CGT se reunirá mañana por primera vez en el año para analizar el futuro de las negociaciones paritarias, la posible extinción de las cláusulas de revisión y gatillo y la marcha de la formación de los precios, en un contexto en el que los dirigentes señalan como "imprescindible" su descenso para reactivar la economía.



Los sindicalistas que integran esa mesa político-sindical fueron convocados a un almuerzo por los cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, desde las 13 en la Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA), en Deán Funes y Avenida San Juan.



"Se discutirá a fondo el tema paritarias y el posible cese de las cláusulas de revisión y gatillo, aunque también existe la intención de elaborar una propuesta para que el movimiento obrero se involucre en el control de los precios y contribuir así a morigerar el impacto inflacionario en el bolsillo de los trabajadores", señalaron los voceros.



El propio titular del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) y ex integrante del consejo directivo de la central obrera, Jorge Viviani, adelantó que en el encuentro "se debatirán varios temas, como paritarias para definir aumentos o el otorgamiento de sumas fijas".



"Pero las sumas fijas son válidas hasta que se decidan los incrementos salariales", aclaró Viviani, quien confesó que en esa mesa chica se adoptarán definiciones colectivas respecto de si el universo obrero reclamará paritarias o sumas fijas, porque "no todos coinciden y subyacen diferentes posiciones entre los dirigentes", apuntó.



El encuentro gastronómico fue convocado por Daer y su par de conducción de la central obrera, Carlos Acuña, también jefe del sindicato de estaciones de servicio.



"Hay gremios que están en condiciones de discutir en una mesa de negociaciones convencional y, otros, no pueden reflejarse en esa misma realidad. Depende de cada actividad. Algunos prefieren las paritarias y, otros, las sumas fijas", puntualizó Viviani.



Algunos gremios que ya iniciaron negociaciones paritarias o retomaron las discusiones por la aplicación de la cláusula gatillo para compensar la pérdida de poder adquisitivo ante el elevado proceso inflacionario, ya denunciaron "problemas" para alcanzar acuerdos.



El caso más notorio es el del gremio camionero que lideran Hugo y Pablo Moyano, que a pesar de haber logrado el tradicional bono de fin de año de 20 mil pesos, ratificó que no cejará en el reclamo de recomposición del 33 por ciento para el primer semestre del año.



Otras organizaciones sindicales, como la Asociación Bancaria (AB) -cuya paritaria expira el 31 de diciembre de cada año- ya convino con las cuatro cámaras patronales y el Banco de la Nación Argentina (BNA) un adelanto a cuenta de futuros aumentos paritarios y el pago de sumas fijas según cada segmento salarial para enero y febrero próximo.



Detrás de "los justos" reclamos gremiales subyace -y lo reconocen los principales dirigentes obreros- "la realidad heredada del macrismo, que destruyó el país y la economía real", y "el escaso tiempo de gestión del nuevo gobierno nacional".



El propio Viviani señaló hoy que "es demasiado pronto y apresurado para saber si algunas de las medidas adoptadas tuvieron impacto en la economía o en la cantidad de trabajo".



El histórico líder de los taxistas será el abanderado de la propuesta para que los gremios participen en el control de precios y contribuir de esa forma a su contención.



"El problema real que subyace, y no puede resolverse en dos meses, es el proceso inflacionario que golpea los bolsillos de los trabajadores", concluyó el sindicalista.