Los pro y contras de las enredaderas artificiales

A menudo se puede oír las disputas, que es mejor: muros verdes naturales o artificiales. Pero la controversia sobre este tema es un ejercicio sin sentido. Cada uno es libre de elegir lo que es más conveniente para él. Es mejor considerar todos los pros y los contras de las plantas artificiales.

Lo cierto es que los muros verdes artificiales son una tendencia y cada vez es más frecuente verlos en los jardines de interior y al aire libre. Pero hay ventajas y desventajas:

En cuanto a las ventajas, puedes escoger entre muchos diseños y tipos de enredaderas. Se pueden colocar de la forma que más te gusta, ya que es muy fácil colocaros de diferentes formas. Además no necesitas regarlos ni colocarles abono al contrario de una panta natural. Solamente gastaras una sola vez al comprar los materiales para tu muro verde. Puedes hacer muchas combinaciones de colores como quieras.

Estas plantas pueden ser deser interiores o exteriores, ya que no necesitan del sol ni de ser regados puedes colocarlos donde quieras. Además, el clima no las afecta y no se gasta dinero ni tierra preparada ni abono.

El único mantenimiento que debes darles, es limpiarlos para botar los excesos de polvo. Puedes complementar su diseño con flores artificiales, macetas o plantas.

La desventaja principal es que no proveen frescura a tu casa, ya que son artificiales y si escoges un material de mala calidad, estas no duraran mucho tiempo.