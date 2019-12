Los Pumas 7 golean a Gales 45 a 0 y avanzan a cuartos de final

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7, goleó hoy a Gales por 45 a 0, y avanzó a los cuartos de final del torneo de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la segunda fecha del circuito de la especialidad que organiza la World Rugby.



Esta fue la segunda presentación del equipo que dirige Santiago Gómez Cora en el Grupo B ya que ayer había debutado con una victoria por 33-12 ante Canadá.



Nueva Zelanda, que había superado a Gales ayer por 43-7, derrotó a Canadá por 33-5 y por lo tanto Argentina y los oceánicos clasificaron.



Hoy a las 14.05 culminará la actuación de Argentina en el grupo jugando ante Nueve Zelanda para definir el primer puesto.



El equipo argentino, conducido por Santiago Gómez Cora, alistó hoy a Fernando Luna, Germán Schulz, Marcos Moroni, Gastón Revol, Santiago Mare, Rodrigo Etchart y Franco Sábato.



Por su parte, el equipo británico formó con Ben Roach, George Gasson, Cameron Lewis, Luke Treharne, Jay Jones, Rio Dyer y Ben Cambriani, señaló la World Rugby.



Argentina sumó siete tries por intermedio de Schulz (2), Etchart, Francisco Ulloa, Gerónimo Prisciantelli, Luciano González y Felipe del Mestre, con cuatro conversiones de Mare y una de Ulloa.



El puntero del circuito, tras el Seven de Dubai, es Sudáfrica con 22 puntos, seguido por Nueva Zelanda con 19, Inglaterra con 17, Samoa con 15, Australia con 13, Francia con 12 y Argentina con 11.



El próximo certamen del circuito será desarrollará entre el 25 y 26 de enero en la ciudad neozelandesa de Hamilton.