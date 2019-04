Los sanjuaninos no se animan a denunciar discriminación en Internet

El Observatorio de Internet del Inadi a nivel nacional determinó que las denuncias por discriminación en el país se incrementaron en los últimos diez años, pasó de un 4% a un 40%. En San Juan, a diferencia de estos números desde el organismo precisaron que no se registraron denuncias en este último tiempo, lo que no implica que no se produzcan estos casos.

Desde la sede del Inadi provincial sostienen que la gente no se anima o no conocen el procedimiento para iniciar una defensa que repare el daño moral que sufrieron por un posteo en Internet.

Procedimiento

La denuncia la puede hacer cualquier persona que haya sufrido discriminación en algun sitio digital. Lo primero que debe hacer las persona es copiar el Link o dirección web donde sucedió el hecho o su captura de pantalla.

Se debe reclamar a través de los mecanismos internos que ofrece la red social o el sitio web donde sufrió discriminación. Cumplir con este primer paso es importante porque en caso de que el contenido no sea dado de baja, es un antecedente que le permite al Observatorio de la Discriminación en Internet comenzar las gestiones para lograr la baja del material ofensivo o la cancelación de la cuenta de quienes que lo produjeron. Una vez cumplido el paso anterior, puede hacer su denuncia ante el Inadi.

Datos del país

Según el director del Inadi a nivel nacional, Claudio Presman precisó que hace diez años representaba el 4% del total de los reclamos, mientras que el año pasado esa cifra aumentó al 40%.

Lo más denunciado es la discriminación por género que padecen las mujeres con un 28,8% y la orientación sexual de los varones con 25,2%. Las redes que encabezan el ranking de posteos discriminatorios son Facebook con 46%, YouTube 9,2%, Twitter 9% e Instagram aparece más alejado con 3,8%.

Las denuncias en su mayoría son realizadas por mujeres con un 56% contra un 42% de los hombres, el otro 2% no precisó el género.

Las mujeres destacan que son víctimas o que se encuentran con publicaciones en las que otras personas son víctimas de situaciones de acoso o agresiones por Internet en un 15,8%. La condición socioeconómica es la tercera cuestión indicada en 13%. Le siguen la discapacidad y la identidad de género ambas con 11,6% y episodios que tienen como protagonistas a niños, niñas y adolescentes 8,9%.

La religión es motivo en un 18% de discriminación y la tercera razón es el acoso o las agresiones vía Internet 14,4%. Cerca figuran la discriminación por etnia 12,6%, discapacidad 11,7%, identidad de género y nacionalidad ambas con 9,9%.