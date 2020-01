Los sectores disidentes del MAS finalmente aceptaron la fórmula presidencial que eligió Evo Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los sectores disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia revieron su posición y reconocieron como válida a la fórmula presidencial Luis Arce-David Choquehuanca, como resultado de un intenso trabajo de lobby que hizo este último durante esta semana, se informó hoy.



Choquehuanca, que había sido nominado por el sector indígena y campesino del MAS como candidato a presidente, secundado por el líder cocalero Andrónico Rodríguez, fue designado el domingo último como candidato a vice, en un Congreso ampliado que sesionó en Buenos Aires.



El lunes Choquehuanca ya estaba en Bolivia para convencer a sus bases de que aceptaran lo resuelto en Buenos Aires por el partido que lidera el ex presidente Evo Morales. La tarea de convencimiento le demandó casi toda la semana.



La decisión de respaldar al binomio del MAS se dio en un encuentro ampliado que se organizó ayer en El Alto, donde subrayó que no se permitirá el “dedazo” en las listas para el Legislativo, según consignó el diario paceño Página Siete



“Tenemos que tomar una decisión responsable (...). La derecha nos quiere dividir y hará fiesta si nos dividimos. Hermanos, la realidad es esta: nosotros no tenemos el control legal del instrumento político. Muchos dijeron que cómo no nos hicieron caso, haremos nuestro instrumento político. No hay que pensar en nosotros ni en nuestro sector, hay que pensar en Bolivia ”, dijo Choquehuanca a su gente.



El ex canciller explicó que el Pacto de Unidad presentó una propuesta de binomio, que fue analizada en Argentina por el presidente del MAS, Morales, pero que se optó por otra dupla.



“Hablé con el hermano Evo, me dijo que iban a hacer respetar lo que se decidió allá y que no se iba a retroceder. Yo oriento responsablemente”, dijo.



Choquehuanca señaló que si se mantiene la disputa sobre el binomio no tendrán tiempo de elegir a los demás candidatos. “Si decimos que se respete esto, nos vamos a enfrentar, vamos a ser tercos y no tendremos candidatos a diputados, a senadores. No vamos a ir a las elecciones y el instrumento muere ahí y la derecha gobierna”, dijo.



También indicó que no deben permitir ningún “dedazo” en las listas de los postulantes. “Para que nosotros elijamos a nuestros diputados y senadores somos mayoría, pero ya no tiene que haber ‘dedazo’, se tiene que respetar, por eso tenemos que unirnos”, apuntó Choquehuanca.



El ex canciller destacó el rol del ex ministro de Economía Luis Arce durante el gobierno de Morales. “Nuestro hermano Arce es autor de la política económica que ha implementado nuestro proceso de cambio”, manifestó.



Pidió entender también al líder cocalero del Chapare, Andrónico Rodríguez. “Es joven, no tiene experiencia (...). Hay que entenderlo, tenemos que aprender, por la unidad del pueblo boliviano”, expresó.



Luego del ampliado en El Alto, Morales escribió en Twitter: “Yo sabía que mi hermano David no nos iba a abandonar. La reunión de alto nivel de Buenos Aires definió al binomio del pueblo, al binomio del triunfo. ¡Unidos somos invencibles!”.



Resolvimos los problemas internos y tenemos un binomio garantizado para el triunfo. Hermanas y hermanos: como siempre debemos estar organizados y unidos por el Proceso de Cambio. Nos quitaron el poder con armas y balas, lo vamos a recuperar con la conciencia y el voto del pueblo”, agregó Morales en otro tuit.