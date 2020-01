Los síntomas de intoxicación por el hongo Amanita pueden aparecer 12 horas después de consumirlo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El hongo Amanita Phalloides, cuyo consumo provocó hoy la muerte de un hombre de 36 años en la provincia de Córdoba, es "tóxico y puede llegar a ser mortal dependiendo de la cantidad ingerida", en tanto que los síntomas por intoxicación pueden llegar a aparecer 12 horas después de su ingestión y están asociados a gastroenteritis, diarrea, náuseas y vómitos, explicó hoy un especialista.



"Este tipo de hongos no miden más de 14 centímetros de alto, no son alucinógenos y crecen junto a los pinos y robles", dijo hoy a Télam Leopoldo Javier Iannone, biólogo e investigador del Conicet.



Una característica es que los síntomas por intoxicación con este tipo de hongos no suelen percibirse hasta pasadas las 12 horas de su ingestión: "Luego, el paciente comienza con una gastroenteritis grave, con diarrea abundante, náuseas y vómitos".



"A las 24 o 48 horas de la ingestión puede haber una mejoría que finaliza después de uno o dos días con la última fase de intoxicación con súbito empeoramiento", indicó el investigador, citando el libro "Hongos. Guía de la región pampeana, de Jorge Wright y Edgardo Alberto".



En esta línea, completó que en ese empeoramiento la persona "comienza con problemas hepáticos e insuficiencia renal que desencadenan un síndrome hepatorrenal que causa la muerte en la mayoría de los casos".



Así le sucedió a un hombre de 36 años que estaba internado por haber ingerido este tipo de hongos silvestres venenosos que recolectó en las sierras de Córdoba y falleció este mediodía en el Sanatorio Allende de la capital provincial, informaron desde ese centro de salud.



Iannone mencionó que "puede pasar que la gente junte champiñones, y sin darse cuenta recoja algún hongo Amanita", por lo que recomendó a las personas comprar este tipo de alimentos y no recolectar hongos silvestres en las sierras.



También aconsejó tomar como referencia a la Unidad de Toxicología del Hospital Posadas, donde hay especialistas para el tratamiento por intoxicación de hongos.