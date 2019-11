Los socialistas avisan que no hablarán de "autodeterminación" a cambio de apoyo independentista

La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, reiteró hoy que el Partido Socialista (PSOE) no hablará del derecho de autodeterminación con los independentistas catalanes, en víspera de una reunión crucial para allanar el camino para la reelección de Pedro Sánchez.



Sánchez necesita la abstención del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para ser reelegido y poder formar el gobierno de coalición pactado entre PSOE y Unidas Podemos.



Los equipos negociadores del PSOE y ERC se reunirán mañana en el Congreso de los Diputados en busca de un acuerdo, pero la fuerza liderada desde la prisión por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras ya dejó claro que condiciona el levantamiento de su veto a Sánchez a que se cree una "mesa de negociación" entre el gobierno catalán y el español para abordar el conflicto secesionista.



En ese marco, Calvo reiteró la disposición al diálogo del PSOE siempre "dentro de la Constitución y la Ley".



"Las líneas que no traspasamos las conoce todo el mundo: que no existe el derecho de autodeterminación", dijo hoy la "número dos" el Ejecutivo en funciones tras acreditarse como diputada en el Congreso de Madrid.



Calvo aboga porque el diálogo entre el gobierno catalán y español se lleve a cabo a través de una "comisión bilateral" que ya existe y está regulada en el "Estatut" -la ley de autogobierno de Cataluña-, donde históricamente se abordaron todas las cuestiones de transferencias y gestión de competencias a la región desde el Estado nacional.



Por su parte, la jefa negociadora del PSOE, Adriana Lastra, expresó su voluntad de llegar a un acuerdo a pesar de las diferencias entre ambos partidos y que el parlamento catalán -presidido por ERC- continúa desafiando con sus resoluciones al Tribunal Constitucional.



Lastra, que evitó entrar en cruces con los independentistas, se mostró convencida de que sendos partidos tienen interés en que en España haya "cuanto antes" un gobierno progresista para abordar las políticas necesarias para "derrotar a la derecha".



En tanto, Irene Montero, la número dos de UP, abogó por "bajar el tono" para "intentar facilitar las condiciones del diálogo con ERC", sin entrar en plantear los posicionamientos y diferencias con sus socios socialistas respecto con el conflicto catalán.



Precisamente, hoy se producirán los primeros roces entre PSOE y UP en relación con Cataluña, al votarse la convalidación de un decreto ley del gobierno socialista para "liquidar" el proyecto de "república digital catalana", que además es una piedra para la negociación con ERC.



A juicio de los independentistas, con este decreto que fue aprobado por Sánchez antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre, los socialistas se suman a la "estrategia represiva" de la derecha, con la intención de "acallar las protestas en Cataluña".



La iniciativa del PSOE -que votará la Diputación Permanente del Congreso (órgano que funciona cuando no hay sesiones) permitirá al gobierno cerrar páginas webs y servidores sin autorización judicial cuando considera que hay riesgo de orden público o para la seguridad nacional.