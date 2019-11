Los socialistas y la izquierda logran acuerdo para conformar Gobierno de coalición en España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Partido Socialista (PSOE) y el izquierdista Unidas Podemos (UP) firmaron hoy un acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición después de las elecciones generales del domingo, informaron fuentes de la negociación.



El presidente del Gobierno español en funciones, y líder socialista Pedro Sánchez, y el máximo responsable de UP, Pablo Iglesias, tienen previsto comparecer en breve en el Congreso para anunciar el acuerdo y explicar su contenido.



"Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE", anunció a través de Twitter Alberto Garzón, uno de los máximos responsables de UP.



Iglesias entraría en el futuro Ejecutivo como vicepresidente, indicaron a la agencia de noticias EFE entes de ambos partidos, aunque insistieron en que primero se cerrarán los detalles del programa de gobierno y luego se pactará el reparto de cargos.



De momento, PSOE y UP pactaron un programa básico con diez líneas principales de actuación, que destacan la mejora del empleo; protección de la sanidad, la educación y las pensiones; garantizar el derecho a la vivienda; lucha contra el cambio climático, igualdad de la mujer o ampliación de los derechos sociales.



El acuerdo se divulgó apenas 48 horas después de las elecciones del domingo y después de que ambos partidos no lograran un pacto tras las elecciones de abril, lo que forzó a la repetición de los comicios.