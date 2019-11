Los Spurs cayeron en la visita a Los Angeles Clippers sufriendo a Kawhi Loenard

San Antonio Spurs (3-1), en donde fueron campeones Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto, cayó anoche como visitante frente a Los Angeles Clippers (4-2), por 103 a 97, perdiendo el invicto en la temporada de la NBA en un cotejo en donde fue figura Kawhi Leonard, ex jugador de los texanos.



El partido se jugó en el Staples Center ante 20.000 espectadores y los Spurs, que siguen teniendo como entrenador al notable Gregg Popovich, había vencido en el inicio de la liga a New York Knicks, Portland Trail Blazers y Washington Wizards.



Anoche en un partido muy parejo, no hubo mayor diferencia que tres puntos en cada cuarto, el goleador de la franquicia texana fue DeMar DeRozan con 29 (13-21 en dobles y 3-4 en libres), seguido por Derrick White con 20.



La figura de la noche fue el ex Spurs Kawhi Leonard quien anoto 38 puntos, con 13-28 en dobles, 2-4 en triples y 6-6 en libres, agregando 12 rebotes (siete defensivos) y cuatro bloqueos.



Anoche también jugaron Atlanta Hawks 97-Miami Heat 106 y New Orleans Pelicans 122-Denver Nuggets 107.



Hoy jugarán: Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets-Houston Rockets, Orlando Magic-Milwaukee Bucks, Boston Celtics-New York Knicks, Chicago Bulls- Detroit Pistons, Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, Sacramento Kings-Utah Jazz y Golden State Warriors-San Antonio Spurs.