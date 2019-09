Milei pidió que echaran a Sol Pérez para visitar a Involucrados

Sol Pérez se mostró furiosa con Javier Milei, quien habría pedido como condición para ir a "Involucrados", América, que echen a la rubia del programa.

"A mí gato no me dice nadie, yo las cosas me las gané trabajando. No es gratis ir por los programas pidiendo que echen a la gente", dijo muy enojada Sol.

"Cuando vos haces retuits estás avalando. Hay alguien de testigo que sabe que pidió que me echen", agregó la rubia, quien advirtió que podría llevar al economista a la Justicia.

"Con mi trabajo no se mete absolutamente nadie", remarcó la panelista.