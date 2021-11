Lousteau dijo que JxC es mejor que Cambiemos y que en San Juan lograrán dos bancas

A poco menos de dos semanas para las Elecciones Generales del próximo 14 de noviembre, pasó por San Juan el senador nacional Martín Lousteau, quien en su contacto con la prensa no dudó en decir que Juntos por el Cambio es mejor que Cambiemos y se mostró confiado en que ganarán los comicios en la provincia y meterán dos diputados nacionales. En la ocasión, también castigó con dureza al Gobierno de Alberto Fernández al considerar que “la ciudadanía ya le dijo que no”.

“Juntos por el Cambio es mejor que Cambiemos, entre otras cosas, porque frente a un oficialismo que dijo que iba a volver mejor, lo único que hizo fue ponerse una máscara y cuando la sociedad le dijo “por acá no”, se quitó la máscara rápidamente y ahí volvieron todos. Volvió Aníbal Fernández, volvió Julián Domínguez, volvió Débora Giorgi, volvieron todos”, expresó Lousteau. Además, resaltó que “Juntos por el Cambio fue a las PASO en 17 provincias, discutimos como debe ser y generamos nuevos líderes. Juntos por el Cambio emerge con nuevos liderazgos que permiten ver a la política con otra mirada”.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El senador radical también habló de las elecciones de mediados de mes al decir que “si mejoramos un poco la elección de las PASO, vamos a tener la primera minoría en Diputados y esto nos permitirá discutir de otra manera” y resaltó que en la actualidad “en la cámara de Senadores no se discute ningún otro proyecto que no sean los que quiere Cristina Fernández".

Lousteau, quien estuvo acompañado por el diputado nacional Marcelo Orrego y los candidatos del frente opositor en San Juan, no dudó al apuntar que “estoy convenido que el 14 de noviembre ganamos en San Juan y que Enzo Cornejo estará con Susana Laciar en el Congreso Nacional”.

Sobre la situación del país sentenció que “para hacer que la Argentina funcione distinto hay que conversar de otra manera. Este Gobierno discute entre sí, nadie sabe qué es lo que piensa el Gobierno. Mientras el ministro Guzmán y el presidente están en Roma dialogando con el FMI en Buenos Aires se hacen actos donde dicen que no hay que cerrar ningún acuerdo con el fondo. La ciudadanía ya le dijo que este camino no es el que quiere, la ciudadanía ya le dijo que no al Gobierno”.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Viene Alfredo Cornejo este martes

La visita de dirigentes nacionales a San Juan continúa este martes con la presencia del presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo. El mendocino brindará una conferencia de prensa en el Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía, y luego realizará un acto de desagravio a la educación en la Casa Natal de Sarmiento. El cierre será en Albardón con un encuentro con productores.