Lucas Barrios se despidió de Huracán: "Estoy tranquilo porque di todo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El experimentado delantero Lucas Barrios disputó hoy su último partido en Huracán, ya que se le vence el contrato a fin de año y buscará un nuevo club para seguir su carrera.



"Vine para otra cosa pero me hago cargo de mi presente. Siempre di la cara y estuve a disposición. Lamentablemente agarré una mala racha acá pero estoy tranquilo porque di todo hasta el final", expresó Barrios en declaraciones a Fox Sports donde confirmó que no seguirá en el club luego del 30 de diciembre.



El paso de Barrios por Huracán, club donde realizó las divisiones inferiores, quedará marcado por los penales que falló en la Copa de la Superliga ante San Lorenzo y su posterior revancha con gol en la victoria en la presente Superliga 2-0, que justamente fue el último festejo del equipo en el torneo.



En total, jugó 21 partidos y convirtió 4 goles.



"Estoy contento de haber cumplido mi sueño de chico", agregó el ex delantero del seleccionado paraguayo.



Para finalizar, el atacante, de 35 años, deslizó cierta desilusión por el proyecto futbolístico del "Globo".



"El club tendrá que reforzarse para el futuro. No es que traes a 'Lucas Barrios' y listo. Uno se hace cargo pero también tenés que traer más gente", cerró.