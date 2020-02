Lucchetti sigue vigente a los 41 años y sus manos mantienen viva la ilusión de los tucumanos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cristian Lucchetti, a los 41 años, sigue siendo una pieza fundamental en la estructura futbolística de Atlético Tucumán y lo ratificó anoche al ser la figura del equipo que avanzó a la fase 3 de la Copa Libertadores luego de derrotar a The Strongest en una infartante definición con remates desde el punto del penal que le permitió convertirse en el rival de Independiente Medellín de Colombia y quedar a un paso de meterse en la zona H, donde espera Boca Juniors.



"Estos últimos años fueron soñados, tanto en lo personal como en lo colectivo", reconoció "Laucha", quien vivió un momento especial ante los bolivianos ya que jugó pese a tener internada a su hija, quien lo convenció para que no falte a la cita.



"Pasé estos últimos días con muchos nervios pero mi hija me pidió que jugara y lo hice por ella", explicó el capitán del equipo tucumano que tuvo un par de atajadas decisivas en los 90 minutos, donde el local se impuso 2 a 0 e igualó la serie en el global, y luego fue decisivo en la definición por penales ya que convirtió su remate y atajó dos ejecuciones del rival.



El primer penal atajado fue determinante, ya que si Rolando Blackburn convertía, The Strongest ganaba la serie.



Sin embargo, el panameño imitó el estilo de Luis "Pulguita" Rodríguez y su débil remate fue atajado por Lucchetti, que prolongó el suspenso y le dio otra chance a su equipo, la que aprovechó al imponerse por 6 a 5.



El nuevo objetivo internacional es Deportivo Independiente Medellín, al que visitará la próxima semana y, luego, jugará la revancha en el Monumental "José Fierro" buscando un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores por tercera vez en su historia.



"Viene un compromiso durísimo, pero trataremos de estar a la altura", señaló el arquero que desde que llegó a Tucumán protagonizó hazañas inolvidables; se ganó el cariño de los hinchas y ya se siente un tucumano más.



El triunfo logrado en Quito, donde eliminó a El Nacional luego de superar numerosos escollos, y las experiencias vividas "en las canchas de Gremio, Palmeiras y Peñarol", son algunos de los momentos que el arquero jamás olvidará.



Lucchetti sabe que el final de su carrera no está lejos, aunque por ahora no piensa en eso y asegura que "en junio tomaré la decisión".



En el club buscan diferentes alternativas para ofrecerle una vez que deje la profesión porque la idea de los dirigentes es que siga ligado a Atlético Tucumán por muchos años más.



Por otra parte, mientras prepara el viaje a Colombia -la delegación partirá el lunes para jugar el miércoles en Medellín-, el plantel no tuvo descanso ya que hoy se entrenó pensado en el cotejo del sábado contra Argentinos Juniors, por la Superliga.



Una apretada agenda de cinco partidos en 15 días le espera a los dirigidos por Ricardo Zielisnki, compromisos que podrían ampliarse si avanza a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que en ese caso arrancará su participación en la zona H enfrentando de local a Libertad de Paraguay, el miércoles 3 de marzo.



Argentinos Juniors (sábado 15); Independiente Medellín (miércoles 19), Lanús (sábado 22), otra vez los colombianos (miércoles 26) y Gimnasia La Plata (sábado 1 de marzo) serán los próximos partidos del "decano".



En caso de eliminar a Independiente Medellín, a esa lista se agregarán Libertad (miércoles 3 de marzo) y River, el fin de semana siguiente, en el cierre de la Superliga.



Con ese panorama se descuenta que Zielinski seguirá con la rotación de futbolistas y la mayoría de los titulares que arrancaron el partido contra The Strongest no serán tenidos en cuenta para enfrentar el sábado a Argentinos Juniors.