Lugares y horarios de votación de los principales candidatos para las elecciones de mañana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los principales candidatos en las elecciones generales del domingo votarán durante las horas de la mañana para luego reunirse y descansar junto a sus familiares y amigos previo a la difusión de los primeros resultados, que compartirán en los diferentes búnkers partidarios.



El presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) votará a las 12, en la mesa 6608 de la Escuela número 16 "Wenceslao Posse", ubicada en Juncal 3131, en el barrio porteño de Palermo, mientras que su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, hará lo propio a las 8.30 en la Escuela Primaria número 60 de la ciudad rionegrina de Sierra Grande.



Luego de un descanso con familiares estarán presentes en el búnker ubicado en el complejo Costa Salguero, el mismo lugar elegido que en las PASO, realizadas el 11 de agosto pasado.



En tanto, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, emitirá su sufragio a las 9, en la mesa 68 de la Universidad Católica Argentina (UCA), en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1400, en el barrio de Puerto Madero.



En tanto, su compañera de fórmula, la senadora nacional y ex presidenta Cristina Kirchner, votará a las 12, en la mesa 611 de la Escuela número 19 "Comandante Luis Piedrabuena", en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, y está vez sí viajará por la tarde a la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de las PASO.



También, como en las primarias, el búnker del Frente de Todos estará ubicado en el Complejo Cultural "C", ubicado en el barrio porteño de Chacarita.



En cuanto a los candidatos a jefes de Gobierno porteño, el candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, votará a las 9.45 en la mesa 537 de la Facultad de Derecho de la UBA, en la Avenida Figueroa Alcorta 2263.



Su postulante a vice, Diego Santilli, lo hará en a las 10.45 en el Instituto Lange Ley, ubicado en Scalabrini Ortiz 2840.



El principal candidato opositor en la ciudad, Matías Lammens, sufragará a las 10.30 en la mesa 6819 de la Escuela número 6 "Vicente López", en Avenida Santa Fe 5039.



La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, votará a las 10.15 en la mesa 658 del Colegio Parroquial Don Bosco, de Morón, ubicado en Salcedo 2098; y su contrincante del Frente de Todos, Axel Kicillof, votará a las 11.30 en la mesa 248 de la Escuela número 10, de Pilar, en Ignacio Bean 536.



En tanto, la candidata a vicegobernadora del Frente de Todos, Verónica Magario, votará a las 14, en el Instituto Educativo Almafuerte, en San Justo, La Matanza; y el candidato a diputado en primer término por el mismo espacio, Sergio Massa, hará lo propio en la Escuela EP Nº19, en Rincón de Milberg, Tigre.



El ex ministro de Economía y candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, se acercará hasta la mesa 5650 del Instituto San Francisco de Asís, en Crisólogo Larralde 2551, en el barrio porteño de Saavedra.



Y su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, votará en la Escuela número 4317 "Teniente Coronel Calixto Gauna", ubicada en el Paraje Finca Las Costas, en las afueras de la ciudad de Salta, mientras el candidato a gobernador bonaerense por ese espacio, Eduardo "Bali" Bucca, lo hará en la Escuela N°4, de la ciudad de Bolívar.



El búnker de Consenso Federal estará emplazado en el hotel NH Buenos Aires City, ubicado en el microcentro porteño.



El candidato presidencial del Frente Unite,José Luis Espert, votará en la mesa 6521 de La Rural, en Palermo, y su compañero de fórmula, Luis Rosales, sufragará en la Escuela número 1 "Juan José Castelli", en Recoleta.



El candidato a presidente por el Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, votará a las 10.30 en la mesa 50 del Instituto French, ubicado en Marconi 641, en el partido bonaerense de Avellaneda, mientras su compañera de fórmula, Romina del Plá, hará lo propio a las 14, en la Escuela número 45, en José Indart 998, en La Matanza.