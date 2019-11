Luis Fonsi: Una cabal celebración de "lo latino" en el Luna Park

El puertorriqueño Luis Fonsi hizo su primera parada en territorio latinoamericano de su "Vida World Tour", en el porteño estadio Luna Park, con un show en donde estuvieron presentes todas las características a las que el mercado musical echa mano para definir a lo latino.



Una combinación de canciones románticas y ritmos bailables, movimientos coreográficos, discursos complacientes, una impactante puesta en escena y una banda que destacó por su profesionalismo fueron los rasgos distintivos del concierto con el que el intérprete del megahit "Despacito" dejó más que satisfecho al público que colmó el lugar.



Además de gran parte del material que forma parte de su último disco, que da nombre al tour, Fonsi regaló a sus fans muchas de las composiciones más exitosas de sus más de 20 años de carrera y versiones de clásicos de otros artistas, como el caso de "All night long", de Lionel Ritchie; "Can´t stop the feeling", de Justin Timberlake; o el rockero pasaje final de "Bohemian rhapsody", de Queen.



Todo esto acompañado por la banda integrada por Roberto Trujillo, en bajo y teclados; el excelente Christopher Stokes, en batería; el efectivo guitarrista William Colon; el tecladista Samuel Montañez; y el corista Miguel Ángel Mejía; además de un cuerpo de baile presente en casi todas las canciones.



Con los músicos repartidos a la derecha la base rítmica y a la izquierda el resto, la puesta en escena se completó con una gran plataforma central, que fue ocupada sólo por momentos por Fonsi o los bailarines; una imponente pantalla de fondo y un notable juego de luces, rayos lásers y máquinas en el frente que lanzaban llamaradas.



En su primera alocución al público, al término de la quinta canción, el protagonista de la noche advirtió que se trataría de un show en el que habría "un sube y baja de emociones", por la mezcla de temas lentos y bailables, y lanzó un "viva la música latina", con lo que dejó en claro el carácter de esta presentación.



En el mismo plan de "confesión de partes", cuando promediando el show inició un set acústico, sentenció que se trataba del "momento más informal, menos coreografiado" de la noche, y evidenció lo estudiado que estaban sus movimientos y sus palabras.



La noche se inició con un sorteo entre las personas que habían comprado el merchandising oficial, cuyo premio era la posibilidad de conocer a Fonsi tras bambalinas, y la proyección de un video en el que se sucedían imágenes de espermatozoides, un feto y el propio artista en un tren, con su voz en off hablando sobre el "viaje de la vida".



Como si se tratara de un spot de campaña del ex candidato presidencial Juan José Gómez Centurión, en la cinta aparecían escritas las palabras "vida", "fe", "familia" y "amor", entre otras.



Acto seguido, ante un público mayormente femenino, que profirió gritos al inicio de cada canción y entonó cada una de las estrofas, Fonsi desplegó temas de su último disco como "Imposible", "Apaga la luz", Sola", "Le pido al cielo" y "Calypso", y otras más antiguas como la balada "Llegaste tú", "Nada es para siempre", "Corazón en la maleta" y "Por una mujer".



Tras un cambio de ropa vino el mencionado set acústico, con todos los músicos, excepto el baterista, con guitarras acústicas, para un potpourrí armado con fragmentos de clásicos de otros discos.



Con "Gyal you a party animal" y otro collage de composiciones, en esta ocasión más movidos, volvió el baile y los coqueteos con el reggaetón, coronados por los perreos de las bailarinas.



Las colaboraciones de Demi Lovato, en "Échame la culpa", y de NIcky Jam, en "Date la vuelta", estuvieron presentes a través de la pantalla de video.



Por supuesto, el final de fiesta, como no podía ser de otra manera, estuvo a cargo de "Despacito", la canción que le valió a este artista alcanzar varios récords, una gran exposición a nivel mundial y un reconocimiento global, a pesar de contar con una extensa trayectoria.



De esa manera, Fonsi cerró una actuación en donde no hubo lugar para la sorpresa aunque sí para el regocijo pleno de las fans que, en las dos horas que duró el show, parecían no poder abandonar el estado de éxtasis permanente.