Luis Rodríguez dijo que juega "como me pide el DT"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El tucumano Luis "Pulga" Rodríguez, único punta que mostró esta noche Colón de Santa Fe en la derrota 0-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero describió que juega “como me pide el DT”, estableciendo una eventual disconformidad con el planteo táctico que dispuso Diego Osella.



“Juego como me pide el DT. Y si pone un solo punta, jugaremos con un solo punta. Yo no manejo el equipo”, aclaró el atacante 'sabalero'.



“Nos ponemos a la orden de él. Tratamos de llevar a cabo lo que pretende. Y ojalá podamos lograrlo rápido”, manifestó el ex Atlético Tucumán.



Colón sufrió una inesperada derrota en tiempo de descuento ante Central Córdoba de Santiago del Estero, un rival directo en la tabla de los promedios del descenso.



“Defensivamente hicimos un gran partido, pero nos está faltando en lo ofensivo", dijo Rodríguez.



“No nos crearon situaciones de gol, pero ofensivamente no generamos las chances que queríamos tener para ganar el partido. No hay que quejarse y seguir trabajando, y saber que de esta situación salimos solos" , amplió el 'Pulga'.