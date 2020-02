Luis Vaisberg juró como nuevo ministro de Economía de Río Negro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le tomó hoy juramento al nuevo ministro de Economía de la provincia, Luis Vaisberg, en un acto en que llamó a "mantener la continuidad y fortalecer los equipos", que son dos de los "objetivos que persigue el Gobierno provincial".



El acto se realizó este mediodía en el Salón Gris de la Casa de Gobierno en Viedma, con la presencia del vicegobernador Alejandro Palmieri, entre otras autoridades del distrito.



"A pesar de que se producen cambios de nombre, no significan cambios en las políticas estratégicas que se viene construyendo”, aseguró Carreras.



“Somos sumamente optimistas porque creemos que no solo tenemos la capacidad de conducir los destinos del Estado sino también reactivar la economía rionegrina, que es la clave para lograr una mejor calidad de vida”, resaltó la gobernadora.



Por su parte, Vaisberg afirmó que le dará “continuidad al trabajo planteado" por Agustín Domingo, su antecesor, que será "una ardua tarea y en un momento particular", pero dio por seguro que podrá "hacerle frente a la situación".



"Tenemos un fuerte convencimiento de que tenemos que estar unidos todos los organismos actuando en conjunto y buscar alternativas a nivel nacional, ahora que las puertas se están abriendo para encarar este tipo de actividades”, remarcó.