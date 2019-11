Lula, el preso más famoso de Brasil, deja la cárcel tras 1 año y 7 meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue liberado hoy después de pasar 580 días en una prisión en la sureña ciudad de Curitiba, beneficiado por un fallo del Tribunal Supremo que consideró inconstitucional el arresto de una persona condenada solo en segunda instancia .



La siguiente es una cronología de las principales fechas del periplo judicial en los últimos cinco años del ex mandatario (2003-2010).







2014:



17 marzo.- Estalla la operación Lava Jato, la investigación de los desvíos de la compañía estatal Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de Brasil que salpicó a varios de países latinoamericanos.







2016:



4 marzo.- El juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, ordena llevar a Lula a prestar declaración forzada por sospechas de ocultación de patrimonio y lavado de dinero, en el marco de la investigación Lava Jato.



16 marzo.- La presidenta Dilma Rousseff nombra a Lula ministro, cargo que le otorga foro privilegiado. Sin embargo, un magistrado de la Corte Suprema suspende su nombramiento.







2017:



12 julio.- Moro condena a Lula a nueve años y seis meses por corrupción pasiva y lavado de dinero por poseer un departamento supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos en Petrobras.







2018:



24 enero.- Un tribunal de segunda instancia eleva la condena de Lula a 12 años y 1 mes de prisión y determina su encarcelamiento tras agotar los recursos en ese órgano.



7 abril.- Dos días después de que Moro ordenara su detención, Lula se entrega a la Policía y empieza a cumplir su sentencia en Curitiba.



12 julio.- Absuelven a Lula del delito de obstrucción a la justicia, una de las siete causas abiertas en su contra, la mayoría de ellas por corrupción.



15 agosto.- El Partido de los Trabajadores (PT) desafía a la justicia y registra la candidatura de Lula como candidato, pero la Fiscalía impugna la candidatura.



31 agosto.- El Tribunal Superior Electoral anula la candidatura cuando falta poco más de un mes para la primera vuelta de las elecciones.



28 de octubre.- El ultraderechista Jair Bolsonaro vence en el balotaje de las elecciones presidenciales a Fernando Haddad, el candidato del PT que suplió a Lula.







2019:



1 marzo.- La Justicia permite que el ex presidente salga por primera vez de la cárcel para asistir al entierro de su nieto de siete años, quien falleció a causa de una meningitis.



23 abril.- Un tribunal de tercera instancia decide que Lula debe permanecer preso, pero reduce su pena a 8 años y 10 meses.



7 noviembre.- La Corte Suprema concluye un complejo juicio y, por 6 votos a 5, decide que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional. Esta decisión abre las puertas a la salida del ex presidente.



8 noviembre.- Los abogados de Lula piden ante la Justicia su inmediata excarcelación y el ex mandatario dejó la cárcel en Curitiba y al salir fue recibido por una multitud que coreaba "¡Lula libre!¡Lula libre!", a quien se dirigió emocionado.



"Salí para seguir luchando por el pueblo brasileño"celebró Lula y advirtió: "las ideas no se matan", reportó la agencia de noticias EFE.