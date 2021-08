Luz, internet y equidad: la obra que cambiará la vida en las Sierras de Chávez

Hacían falta $125 millones, pero por sobre todo la decisión de integrar a más de 30 familias y darle dos servicios básicos como son la energía eléctrica e internet. Finalmente, este agosto de 2021 se licitó la primera obra para darle una conexión de calidad a los habitantes de las Sierras de Chávez, en Valle Fértil, que solo cuentan con energía fotovoltaica y comunicación por radio.

Se trata de un proyecto que le dará equidad a una de las comunidades más aisladas y postergadas de San Juan, cuyos habitantes hasta 2019 no tenían un camino que les permitiera ir a San Agustín a menos que fuera en mula. Y a su vez, que abre las puertas a uno de los rincones más hermosos que tiene la provincia, con una geografía de sierras de altura, flora y fauna única.

El camino, construido en 2019, se convirtió clave para hacer la obra eléctrica. Imágenes gentileza SI San Juan.

La conexión eléctrica de los habitantes de las sierras será un hito en la historia de San Juan, solo posible gracias a la construcción del camino. Ahora están definitivamente conectados y hasta tendrán, en un plazo de alrededor de 9 meses, acceso a internet de calidad gracias a un tendido de fibra óptica que harán llegar primero a la única escuela del lugar.

La conexión será con una línea trifásica de 132KV. Esto permitirá incluso el avance a usos eléctricos intensivos como el del turismo. Un cambio radical teniendo en cuenta que la alimentación por paneles solares a veces ni siquiera les permite tener una heladera enchufada todo el día. Solo algunos de los puestos cuentan con un televisor, por ejemplo, que utilizan en contadas ocasiones.

A su vez, el tendido de fibra óptica hará que los puesteros puedan contar con comunicación rápida y efectiva. También conectará a los niños y jóvenes del departamento, que tendrán el servicio en la escuela y podrán equiparar sus oportunidades de obtener información con el resto de los sanjuaninos.

Una obra respetuosa del medio y técnicamente compleja

Llegar con energía eléctrica a las Sierras de Chávez no es un proyecto fácil. Oscar Trad, vicepresidente a cargo de la presidencia del EPRE, explicó a DIARIO HUARPE los detalles que harán de la línea un trabajo único en San Juan.

"Es una línea con postes de madera, para que no afecte el paisaje, no se pudo plantear como subterránea porque el impacto es mayor, y va a seguir la línea que forman los puestos ubicados en los alrededores del camino", aseguró. Hay cerca de 25 puestos en el recorrido y además es una zona de paisaje protegido. Cada trabajo debe tener el menor impacto posible para la flora y la fauna de la zona. La distribución se hace respetando la geografía del área y no necesariamente el camino, ya que de esta manera es más seguro.

Los fondos para realizar el trabajo llegan de tres fuentes. Por un lado están los fondos mineros, que aportará el ministerio del área, unos $30 millones. La Dirección de Recursos Energéticos también otorgará otros $30 millones y el resto sale de las arcas del EPRE. El fondo PIEDE, que se descuenta de las boletas de la luz, será una de las fuentes de financiación para construir la línea.

Tras la instalación del tendido principal también se deben hacer las bajadas con transformadores para que los puesteros puedan utilizar la energía. Esto significará que prácticamente cada familia tendrá una subestación, ya que muchas están muy lejos entre sí como para poder compartir la misma. No descartan que se pueda hacer un trabajo con la comunidad para que puedan sacarle el mejor provecho a la energía que recibirán una vez que esté la línea, aunque esto quedará en manos de la municipalidad.

Pero más allá de la complejidad, la obra de conexión será un vuelco de 180º para los habitantes de las Sierras de Chávez, quienes tienen el "récord" de ser la mesa electoral más chica de la provincia, la primera en terminar siempre de votar, pero una de las últimas en llegar al conteo, debido al aislamiento en el que han vivido siempre.