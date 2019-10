Macri: "Al kirchnerismo no le molesta la corrupción"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "al kirchnerismo no le molesta la corrupción" y destacó que "esta semana quedó claro que Alberto Fernández y el kirchnerismo son lo mismo".



Macri, en el debate presidencial, acusó al peronismo de querer demostrar que "somos todos iguales, pero no somos todos iguales, nosotros creemos en las instituciones, en la libertad de prensa, no somos lo mismo, a ellos no les molesta la corrupción".