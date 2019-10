Macri bromeó con el teléfono de una abuela para refutar una frase de Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri ironizó hoy con el teléfono celular de una abuela que lo escuchaba durante del acto del "Sí, se puede" en la ciudad cordobesa de Río Cuarto para refutar una frase de su oponente del kirchnerismo, Alberto Fernández, que había asegurado que los abuelos "no tienen celular". "Esta abuela no puede tener teléfono, esta es una abuela rebelde", dijo el Presidente al tomar el dispositivo de una jubilada que estaba en primera fila, y respondió así a la afirmación de Fernández de que los abuelos en a Argentina no usaban celular, al referirse a la crisis económica. Macri aprovechó la ironía para pedirle a sus seguidores que utilicen el celular para convencer a los indecisos y a los que no lo votaron en las primarias del 11 de agosto. "Con este aparatito que tanta libertad nos ha traído, la libertad de expresarnos, salgamos a defender nuestras ideas sin agredir", pidió el jefe del Estado antes de devolverle el celular a la abuela.