Macri califica de traición el alejamiento de tres diputados de Juntos por el Cambio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri aseveró hoy que los tres diputados nacionales que abandonaron el bloque de Juntos por el Cambio cometieron una "traición a la confianza de los votantes" y les reclamó que "devuelvan sus bancas", en medio de una polémica por esa actitud, que afecta a la futura oposición en el Congreso.



Los legisladores cuestionados son el gremialista de UATRE Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Beatriz Ávila (Tucumán) y Antonio Carambia (Santa Cruz), quienes junto con cinco diputados de otras extracciones formaron un interbloque.



"Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas", dijo Macri en su cuenta de Twitter.



"Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos", aseveró, colocando al final el hashtag "#QueDevuelvanSusBancas".



Ávila le respondió por la misma vía a Macri: "Que se quede tranquilo el Presidente que en mi partido @PJSTucuman hacemos política en la calle, no en Twitter. No se preocupe por la relación con sus votantes".



"No escuché las mismas condenas ni que le pidieran la banca cuando cooptaron a Miguel Angel Pichetto, que fue nada menos que su candidato a Vicepresidente", agregó.



La polémica se desató cuando ayer Ávila, del Partido de la Justicia Social; Carambia, del santacruceño Movimiento Vecinal Renovador, y Ansaloni conformaron con otros legisladores un interbloque denominado "Unidad Federal".



Fuentes de Frente de Todos de la Cámara baja señalaron en tanto que "Macri se equivoca al reclamar esas bancas porque son de partidos provinciales que formaban parte de la coalición; él cree que son parte de su propiedad privada, porque es como entiende la política".



Con el alejamiento de estos diputados el interbloque de Juntos por el Cambio disminuyó de 119 a 116 legisladores en un contexto de discusión dentro del Pro, donde los diputados referenciados en el hasta ahora presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, piden ampliar el debate y "horizontalizar" las decisiones en esa bancada.



Consultado sobre el tema, Ritondo repudió el alejamiento de los tres legisladores. "Lamento que los diputados electos por la boleta de Juntos por el Cambio hayan decidido no formar parte de este espacio", escribió el ministro de Seguridad bonaerense en su cuenta de Twitter.



"Estoy seguro de que juntos hubiésemos trabajado muy bien por el bienestar de todos los argentinos", agregó.



Luego, tras una reunión con Mauricio Macri en Olivos, donde estuvieron los diputados salientes, Ritondo destacó que la respuesta del primer mandatario coincide con su visión de que "uno no puede transfuguear los votos; puede tener diferencias pero no se puede ir enfrente para darle los votos al oficialismo".



Añadió que ante esto "quienes tienen que responder son los tres que se fueron del bloque del Pro, qué los motivó, en qué estaban pensando".



"Si uno cambia de opinión, si se quiere ir del lugar por el cual ingresó, renuncia, se presenta a elecciones y recupera la banca, porque la banca pertenece a millones de personas que lo votaron. Están transfugueando lo que la gente expresó en las urnas", sostuvo Ritondo.



Sobre la posibilidad de que se sumen al peronismo, contestó: "Veremos cuál es la posición que toman, pero si no, no habría una lógica para irse de nuestro bloque sin avisar, ni someterse a una discusión".



La diputada Ávila dijo además que "jamás hablé con Ritondo, nunca me llamó, y recién se comunicó con nosotros cuando planteamos que nos separábamos" de Juntos por el Cambio.



La tucumana reafirmó su "rol de opositora", ante las versiones que ese interbloque será un aliado central del Frente de Todos.



En tanto, Ansaloni, sindicalista de los trabajadores rurales y dirigente del partido FE (del extinto dirigente Gerónimo Venegas, aliado de Macri) se quejó de que durante el gobierno actual "se destruyeron las economías regionales" y dijo que esperaba que empiece a funcionar en la futura administración "un verdadero federalismo".



El presidente del interbloque macrista-radical, Mario Negri, señaló por Twitter: "Hace muchos años que bregamos porque el Congreso vote una ley que castigue el transfuguismo. Debe exigirse un poco de pudor, no se puede llegar en un auto, bajarse y pasarse al otro en menos de dos minutos. Eso redunda en la pérdida de calidad democrática".