Macri dijo en Corrientes que "la Argentina va crecer y dejar atrás tantos años de frustraciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente y candidato a la reelección de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri encabezó en Corrientes una nueva marcha del “ Sí, se puede", en el marco de un nutrido acto a la vera del río Paraná, donde afirmó que “la Argentina va crecer y dejar atrás tantos años de frustraciones y mentiras”, a la vez que instó una vez más a “construir juntos el país que soñamos, con trabajo para todos los argentinos”.



En este marco, el gobernador Gustavo Valdés agradeció al jefe de Estado “haber devuelto el orgullo al federalismo argentino” y las obras y recursos que llegaron a Corrientes en su gestión, tras haber sido “ninguneados” por el Gobierno anterior.



En el escenario que compartió con Valdés; la primera dama, Juliana Awada; el vicegobernador, Gustavo Canteros, los candidatos a a diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Jorge Vara e Ingrid Jetter y la esposa del gobernador, Cristina Garro, Macri entonó más de una vez el “sí se puede” y el público respondió con “Mauricio lo da vuelta”, en referencia a los resultados de los próximos comicios del 27 de este mes.



“Nos une querer cuidar la democracia, la honestidad, la libertad, construir y no destruir, un futuro mejor para nuestros hijos, nos une nunca bajar los brazos. Nunca”, remarcó en su discurso.



Instó a luchar juntos “porque queremos defender esos valores en los que creemos, hemos decidido ser libres, que nadie nos diga que tenemos que pensar y hacer, no queremos gobernantes dueños del poder” .



Por otra parte, el presidente reconoció que “tuvimos el último año y medio muy duro, pero los escuché y en el futuro el foco estará puesto en el alivio, la Argentina va crecer y dejar atrás tantos años de frustraciones y mentiras”.



“No son palabras, son hechos reales porque podemos esperar vivir mejor, con más rutas, aviones que traen cada vez más turistas como a los esteros del Iberá, que ahora son más conocidos en el mundo, como el Chamamé que bailaron todos los líderes del mundo en el G20”, expresó y fue aplaudido por la multitud. Sobre el final del discurso, visualizó a los jinetes que se acercaban al escenario, en representación de la Sociedad Rural y afirmó en tono de humor que “los caballos vinieron a visitar al gato”.



Finalmente, expresó que “lo importante es defender los valores del respeto, la verdad, la cultura del trabajo, cuidar la familia, recuperar la frontera con el trabajo duro contra el narcotrafico, para echarlos de la Argentina” y se manifestó una vez más, a favor de las dos vidas.



“Debemos tener ganas de luchar por los sueños que uno tiene, lo más lindo que hay es no resignarse. Este es un país maravilloso”, concluyó el presidente Mauricio Macri.



Por su parte, el gobernador Valdés, le agradeció al jefe de Estado, el federalismo de su gestión y las obras y recursos para Corrientes.



“Durante mucho tiempo los correntinos fuimos ninguneados por el Gobierno nacional, cuando íbamos a Buenos Aires nos decían que para Corrientes no había nada, cambiamos y desde la llegada de Mauricio Macri, Corrientes está pie”, expresó el Gobernador.



Seguidamente, sobre la gestión anterior, cuestionó que “se quedaban con el 27 por ciento de los recursos nacionales” y luego destacó que “Mauricio Macri le ha devuelto el orgullo al federalismo argentino”.



“Podemos decir que estamos construyendo una patria más justa y solidaria. No hay camino posible si no hay inversión”, concluyó Valdés.



En el acto, también la primera dama Juliana Awada fue ovacionada por el público.



Al concluir, a ritmo de Chamamé, Macri saludó al público y se sacó selfies con varios de los manifestantes que se sumaron a la marcha del “Si se puede, chamigo” en la Capital correntina.