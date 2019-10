Macri: "Lo nuestro no es sanata, son hechos concretos y visibles"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente Mauricio Macri afirmó esta noche en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz que "lo nuestro no es sanata, son hechos concretos y visibles", y llamó a realizar un buen trabajo de fiscalización en las elecciones del 27 de este mes, al afirmar "en las PASO estuvimos distraídos". El acto, realizado en la costanera de la localidad turística cordobesa, dio fin a una jornada que comenzó al mediodía con la presencia de Macri en Río Cuarto, en el marco de su recorrida preelectoral con las marchas del "Sí, se puede", siempre acompañado por su esposa, Juliana Awada, y el diputado nacional Mario Negri. El mandatario, que buscará la reelección, destacó que "acá en Córdoba el fin de semana pasado hubo lleno total, ampliamos el aeropuerto, y el turismo no para de crecer. Conectamos en hospitales y escuelas Internet para que haya futuro". "Vamos a hacer hasta lo que parece imposible, pero diciéndonos la verdad, con honestidad, trabajando en equipo, respetando el federalismo y conectados con el mundo. Todo tiene solución y vamos a resolver los problemas como esta desgracia de la inflación, pero lo vamos a resolver", siguió. El presidente se expresó además irónicamente al consultar a sus seguidores: "No veo los colectivos, dónde están parados los colectivos, ¿vinieron en lancha?, no hay barcos tampoco, ¿cómo llegaron hasta acá?, llegaron solos porque aman este país, quieren un futuro mejor, vivir en paz, que los respeten, están comprometidos con la libertad, y que nadie les diga con el dedito lo que tienen que hacer". "Cómo describirles lo que uno siente cuando los ve así..., son el verdadero corazón de la Argentina", siguió el candidato de Juntos por el Cambio en sus palabras de halagos hacia los cordobeses. Sobre los sentimientos que tiene con el electorado cordobés, Macri afirmó: "Hace cuatro años ustedes empezaron a gritar en esta provincia, cuando nadie creía que nos íbamos a levantar, gritaron 'sí se puede'; tenemos que estar orgullosos de la cantidad de cosas que pudimos cambiar". "Tenemos que reconocer que falta mucho, los últimos tiempos fueron muy difíciles, desde abril de año pasado, con la sequía y la falta de crédito", agregó. Luego de leer los carteles con los nombres de sus localidades que portaban los seguidores, Macri invitó a todos a que lo acompañen el próximo jueves 24 en lo que será el acto de cierre de campaña en el centro de Córdoba, y convocó a quien quiera sumarse a la caravana del 'Sí se puede' el sábado, en el Obelisco porteño.