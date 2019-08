Macri opinó que se define el futuro del país en los próximos 30 años

El presidente y precandidato a la reelección del frente Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, destacó la importancia de los comicios. "Esta elección define los próximos 30 años" y agregó que "son muy importantes porque expresan muchas cosas, hacia adentro y hacia afuera".

El presidente votó en la Escuela N° 16 Wenceslao Posse sobre la calle Juncal reiteró la necesidad de que "todos los argentinos vayan a votar, que sean protagonistas". El mandatario, por otro lado, aseguró que los primeros resultados se conocerán después de las 21, aunque -afirmó- recién a las 22.30 habrá una tendencia.

An te la pregunta de cuál podría ser la reacción de los mercados ante una eventual derrota, el mandatario aseguró que "los mercados obviamente esperan que sigamos en el mismo camino. El mundo espera que sigamos por el mismo camino", opinó. Luego el funcionario agregó que "es muy importante lo que pase en esta elección, no es que las PASO no sirven. Es una elección, expresa muchas cosas hacia adentro y hacia afuera del país. Con lo cual hoy es importantísimo que la gente vaya a votar", concluyó.