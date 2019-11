Macri pede "cuidar o que foi conseguido" nestes quatro anos, em um ato na província Córdoba

O presidente Mauricio Macri pediu "cuidar o que foi conseguido" nestes quatro años, afirmou que colocou "uma vara alta" que debe ser mantida e pediu "não esperar que isto retorne ao passado, porque as empresas são como uma família", quando percorria hoje a Fábrica Argentina de Aviões Brigadier San Martín (FAdeA), na província de Córdoba.



Na ocasião o mandatário pediu "cuidar o que foi conseguido" com o desenvolvimento da empresa argentina, porque agora "existe um projeto que cresce" e que "coloca valor ao trabalho dos argentinos".



"Faz quatro anos, quando começamos, encontramos, ao igual que em quase todas as empresas do estado, esvaziamento, abandono, falta de investimento", considerou, acrescentando que "haviam confundido uma empresa do estado com um esconderijo da política, enchendo de gente que não tinha nada a ver com a paixão que vocês compartilham pelo desenvolvimento, pela engenharia, pela montagem, pela reparação".



A FAdeA depende do Ministério da Defesa e se dedica a fabricar, mantener e modernizar aeronaves, a primeira em seu tipo na América Latina na qual, passados 10 anos sem produção, a partir de 2016, foram potenciados projetos existentes como a modernização do Hércules C-130, a recuperação operacional de 19 helicópteros, e a fabricação de cinco aviões Pampa III para a Força Aérea.