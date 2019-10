Macri rechazó el control de precios y criticó a Fernández por no condenar al gobierno de Maduro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri volvió a rechazar hoy la posibilidad de impulsar un control de precios, al argumentar que "no funcionó en ninguna parte del mundo", y también criticó al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, al sostener que no entiende cómo "se duda en condenar" al gobierno de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro. Y agregó que "ahora, (Alberto Fernández) habla del equilibrio fiscal; yo era el único que hablaba de ese tema", y reiteró que de lograr un segundo mandato convocará a todos los sectores para lograr encaminar la economía. Macri, en entrevistas a dos radios de Misiones, donde está desde anoche para recorrer obras en Puerto Iguazú y también para encabezar a las 18 un acto partidario en Posadas de cara a las elecciones del 27 de octubre dijo, respecto a una posible control de precios para atenuar la inflación: "¿Cuántas veces han visto controles de precios?. No funcionó, y no funcionó en ninguna parte del mundo”. “Son cosas que ya han fracasado una y otra vez. No lo aplican los chilenos, los paraguayos”, enfatizó, en sus charlas con las FM Show, de Oberá y de Posadas. Para Macri, “el sistema es que haya sana competencia y que el Estado vigile que no haya monopolios ni comportamientos mafiosos”. Asimismo, insistió en su rechazo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que califica de "dictador", y aseveró que "la libertad es algo no negociable y esto me lo dicen los venezolanos".