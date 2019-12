Macri se encontrará con Bolsonaro en su última gira y ante un Mercosur sin grandes definiciones

El presidente Mauricio Macri se mostrará mañana con su colega de Brasil, Jair Bolsonaro, en la 55° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados que se realiza en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves, en el estado de Río Grande del Sur.



Ante un bloque que no tendrá grandes definiciones a nivel regional -según pudo saber Télam de fuentes de la Cancillería-, Macri y Bolsonaro darán un mensaje de apertura y llamarán a una mayor liberalización de la economía de la región.



Será un postulado que tendrá su peso a partir del recambio de gobierno no sólo en Argentina, donde Macri traspasará el mando el martes al peronista Alberto Fernández, sino también en Uruguay a partir de la victoria del candidato de centro-derecha Luis Lacalle Pou en las elecciones presidenciales.



Pese a la intención de Brasil de flexibilizar la economía del bloque y abordar una eventual baja del Arancel Externo Común (AEC) de los países miembro, voceros de la Cancillería argentina indicaron a esta agencia que "no está previsto que en esta cumbre se tome ninguna decisión sobre esa revisión".



"La mesa técnica del arancel externo está trabajando en eso hace un año y seguirá trabajando", completaron las fuentes.



En la reunión del Consejo del Mercado Común que se hizo hoy, y de la que participan los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, cada uno de los socios presentó un diagnóstico integral sobre el estado actual del AEC.



Los cuatro países coincidieron en la importancia del "diálogo público-privado a la hora de avanzar en el proceso de revisión del AEC", por lo que se acordó que los "trabajos de diagnósticos alcanzados se presentarán en 2020 al sector privado".



Por otro lado, si bien también se espera una manifestación del bloque respecto de la decisión del último lunes del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Argentina y Brasil en respuesta a las recientes devaluaciones de ambos países, fuentes del Palacio San Martín señalaron a Télam que "sólo se trataron en la reunión de cancilleres los temas de los cuatro países miembro y los asociados".



El encuentro se iba a realizar a mediados de diciembre, pero fue adelantado por Bolsonaro tras los cruces con Alberto Fernández. De hecho, no habrá en la cumbre representantes del nuevo gobierno argentino, confirmaron a esta agencia funtes del Frente de Todos.



En la reunión de mañana, además, Bolsonaro traspasará la presidencia pro tempore del cuerpo, que es semestral, a su par paraguayo, Mario Abdo.



A la cumbre asistirán, además de Macri, Bolsonaro y Abdo, la vicepresidenta de Uruguay, Lucia Topolansky, y los cancilleres Teodoro Ribera (Chile) y Karen Longaric (Bolivia).



En la última cumbre del Mercosur, que se hizo el 17 de julio en la ciudad de Santa Fe, Macri había destacado el "trabajo colectivo" que permitió el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, además de convocar a una "convergencia" del bloque regional con la Alianza del Pacífico para "construir una región productiva y ser uno de los polos de crecimiento mas dinámicos del mundo".



El acuerdo con la Unión Europea, que llevó 20 años de negociaciones, había sido anunciado a fines del mes anterior, el 28 de junio.



Ahora ese convenio comenzará a discutirse de manera sectorial, con un plazo de unos 10 años, para adecuar las producciones de ambos bloques.



El Mercosur también está integrado, como países asociados, por Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Suriname.