Maduro lanzó la campaña del chavismo para las elecciones parlamentarias de 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) empezó a prepararse para obtener "la más grande victoria electoral" en los comicios para la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), previstos para 2020, en fecha a determinar. "Empiezo aquí esta campaña que nos debe llevar del 12 de octubre al día de las elecciones parlamentarias a la más grande victoria electoral que jamás hayamos obtenido en la revolución bolivariana", dijo Maduro durante una actividad del PSUV en Nueva Esparta (noreste), que fue transmitida por el canal del Estado VTV. A su juicio, según consigna EFE, desde la victoria opositora en las parlamentarias de 2015, "todo fue para peor", por lo que instó a sus seguidores a prepararse para "rescatar con el voto del pueblo la AN". Después de que la oposición se hizo con la mayoría parlamentaria en diciembre de 2015, el Tribunal Supremo declaró "en desacato" a la Cámara y el 1° de mayo de 2017 Maduro creo por decreto una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de redactar una nueva constitución pero que en los hechos se arrogó facultades plenipotenciarias y reemplaza al Legislativo dominado por fuerzas antichavistas. Maduro exigió a los militantes del PSUV que tengan en cuenta la "preparación, organización, acumulación de fuerzas para el despliegue", pues dijo que no quiere "show ni comiquita" cuando el Consejo Nacional Electoral determine la fecha de las parlamentarias. "En las elecciones ganamos los chavistas", sentenció. Por otra parte, el mandatario venezolano dijo en alusión al aniversario de la llegada de Cristobal Colón a América que se cumplen 527 años de la llegada de "la bota colonialista del imperio español" y el inicio del "proceso de genocidio más criminal que se haya conocido jamás, (...) fueron exterminados en ese proceso 100 millones de indígenas". "En Venezuela no celebramos los 527 años del colonialismo y la masacre, no, en Venezuela se dejó de celebrar esa fecha. En Venezuela se conmemoran los 527 de la resistencia más férrea que se haya conocido de pueblo alguno", aseguró.