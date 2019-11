Maduro y Guaidó, enfrentados también en la interpretación de lo que sucedió en Bolivia

Los líderes del chavismo y la oposición en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y el mandatario encargado Juan Guaidó, confrontaron hoy al interpretar lo que sucedió en Bolivia, que para el primero fue un "golpe de estado" y para el segundo, no.



"Levantamos la bandera de la defensa de la democracia en Bolivia, no aceptemos este golpe de estado y cuidemos la vida del compañero Evo Morales, que está en peligro", afirmó anoche Maduro en conversación telefónica con la televisora estatal VTV.



El mandatario chavista llamó de ese modo a líderes de gobiernos y movimientos políticos afines a solidarizarse con Morales, que anunció ayer su renuncia tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad.



En cambio, Guaidó dijo que la dimisión de Morales es consecuencia de la protesta de "todo un pueblo exigiendo" elecciones libres después de que "hubo demostración de un fraude electoral".



"No podríamos hablar entonces en este momento en Bolivia de golpe de estado; por el contrario, es la exigencia natural de defender los derechos de los ciudadanos para hacer que se expresen libremente", agregó en declaraciones a periodistas, según la agencia de noticias EFE.