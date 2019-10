Maestros anuncian la continuidad del paro y Arcioni los acusa de "tomar de rehenes a los alumnos"

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) anunció la continuidad del paro docente por 144 horas, extendiendo desde el lunes próximo la medida de fuerza a la decimotercera semana consecutiva, lo que fue calificado por el gobernador chubutense, Mariano Arcioni, como "una acción que toma de rehenes a los alumnos". Arcioni brindó esta mañana una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en la que exhortó a los docentes a "volver a las aulas", tras recordar que "esta administración hizo el máximo esfuerzo posible para conformar la propuesta docente" "Pedimos razonabilidad y que sepan entender el enorme perjuicio que le provocan a los alumnos, a quienes toman de rehenes", aseguró el gobernador. "No solo se los está privando a los niños del derecho de educarse sino en muchos casos de comer, porque hay escuelas que brindan el servicio de desayuno, almuerzo y merienda", recordó el mandatario provincial. Consideró además que "el paro no tiene sentido a esta altura" y acusó al gremio docente de "no aceptar ni la propuesta que ellos mismos nos realizan, porque le habíamos ofrecido pagar en tres cuotas la cláusula gatillo, y nos dijeron que no; luego le dijimos en dos, y nos dijeron que mejor todas el mes que viene de una sola vez, a lo que le dijimos que sí, y nos dicen ahora que las bases no lo aceptan". Arcioni recordó además que "habíamos asegurado desde el gobierno que no íbamos a descontar ni julio ni agosto, con el objetivo de que vuelvan a las aulas, pero no fuimos escuchados y actuaremos en consecuencia, descontando". Previo a la exposición del gobernador, el secretario de la ATECh, Santiago Goodman, confirmó a Télam que "por mandato de cinco de las seis regionales se decidió continuar por una semana más con las medidas de fuerza porque no hemos visto avances en ninguno de nuestros pedidos, y fue claramente mayoritario el mandato". El dirigente dijo que "de las asambleas que se hicieron por etapas el lunes, martes y miércoles se tomó el mandato de 8.700 docentes que opinaron y llegaron a esta determinación". Frente a las cifras que brindó el propio gobernador, cuando indicó que la huelga en realidad no llega al 30% de los docentes, Goodman respondió que "de 15.000 docentes activos hay 3.000 que están trabajando, esa es la cifra real que surge de nuestro propio relevamiento".