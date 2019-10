Maga Falcoff presenta "Desnivel", un viaje por la música latinoamericana

La cantante y percusionista Maga Falcoff presentará mañana en Espacio Tucumán (Suipacha 140, Capital Federal) su segundo disco, “Desnivel”, en el que propone un recorrido por la música latinoamericana, a partir de canciones propias, versiones de temas de Hugo Fatorusso y Rubén Blades, y la participación del brasileño Vitor Ramil. “El resultado de 'Desnivel' es una mixtura de ritmos de distintos países del continente. En el disco convive el formato canción con la música más estilística. La raíz afro como lenguaje fundamental en combinación con el sonido urbano”, expresó a Télam la intérprete, sintetizando el espíritu del trabajo que mostrará al frente de un grupo integrado por Julián Solarz en piano y percusión, Jerónimo Morán Gutiérrez en contrabajo y Luis Alberto Mercado en batería. Aquí se la puede escuchar a Maga Falcoff en sus diferentes facetas, “todas fundamentales para mí porque me siento muy identificada con cada una de ellas”, señaló. El álbum está integrado por siete canciones de su autoría, entre las que destaca”Cielo", dedicado a Luis Alberto Spinetta, ganadora del concurso nacional de temas inspirados en el artista e incluida en el disco homenaje a Spinetta, "Luz al Instante". También incluye versiones de "Mi Canción" de Hugo Fattoruso y "Primogenio" de Rubén Blades. Además de la presencia del músico gaucho Vitor Ramil en una interpretación de su tema "Nao É Ceu",a dúo con Falcoff, el disco el color de artistas invitados como Mariano Tiki Cantero, Carolina Cohen. Télam: ¿Cómo fuiste armando el repertorio del disco? ¿Cómo definirías conceptualmente este trabajo? Maga Falcoff: El repertorio fui construyéndolo en base a las composiciones inéditas que tenía conmigo y otras que fueron surgiendo en el proceso de creación del disco. Además de las canciones nuevas que fui componiendo también quise rendir homenaje a distintos referentes de la música latinoamericana que son fundamentales para mí. Así surgieron las versiones absolutamente nuevas de los temas de Blades y Fatorusso. Me apasiona crear versiones de compositores que admiro, es una veta muy presente T: ¿Qué significado tiene la participación de un artista de la talla como Vitor Ramil? MF: Es una alegría y una suerte contar con su presencia en el disco. Ramil aportó una textura distinta a nivel tímbrico y musical en "Nao é Ceu", el único tema del disco cantado a dúo y en portugués, Además Vitor quedó muy contento con esta versión de un tema suyo que grabamos juntos. lo cual fue muy gratificante para mí. T: En el disco también está presente un hito de la música argentina como Luis Alberto Spinetta. ¿Cuánto influyó él en tu camino con la música y como compositora? Luis Alberto es uno de los referentes fundamentales para mí. Me marcó totalmente en mi vida y en mi música. Cuando me enteré que había fallecido mi primera reacción fue sentarme en el piano y componerle esa canción titulada "Cielo" que salió de principio a fin, de una sola vez.