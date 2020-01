Málaga suspendió en sus funciones al DT Víctor Sánchez del Amo por un vídeo de carácter íntimo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Málaga suspendió hoy de sus funciones "de forma inmediata" al entrenador del primer equipo, Víctor Sánchez del Amo, hasta que se "esclarezcan" las circunstancias de la publicación y difusión de un vídeo de carácter intimo protagonizado por el director técnico del equipo español, en un caso que ya es investigado por la policía.



"En base a los acontecimientos recientemente descubiertos y que aún no han sido verificados, el Málaga CF suspende de sus funciones de forma inmediata al entrenador Víctor Sánchez del Amo hasta que se realice una investigación completa. Ampliaremos la información una vez se esclarezcan los hechos", reza el comunicado del club andaluz, que participa en la segunda división de España.



Sánchez del Amo había anunciado previamente que había puesto "en manos de la policía" la difusión del vídeo y denunciaba que estaba siendo objeto de un delito contra su intimidad, "con acoso y extorsión". "Quiero informar de que estoy siendo objeto de un delito contra mi intimidad con acoso y extorsión. El asunto está en manos de la policía y me encomiendo a seguir sus instrucciones", anunció el preparador madrileño a través de las redes sociales.



Este martes circuló justamente a través de redes sociales un vídeo del DT malaguista ataviado con la ropa deportiva de su club, en el que muestra a la cámara sus genitales, en una publicación que no cuenta con su consentimiento y que por tanto supone un delito contra su intimidad.



"De igual manera, quiero informar que compartir o difundir un contenido íntimo de cualquier persona sin consentimiento también es delito, ya sea a través de redes sociales o mensajes o cualquier otra forma, según establece el artículo 197 del Código Penal, con penas para los que difundan contenidos personales sin consentimiento de la persona afectada. Gracias por vuestra comprensión y apoyo", concluye el comunicado de Sánchez del Amo.



El incidente se produce en medio de una semana tensa después de que el propio entrenador denunciase el sábado que tanto el presidente malaguista, Abdullah ben Nasser Al Thani, como el director general, Richard Shaheen, lo habían "engañado desde el principio de la gestión con la planificación del plantel".



"Venimos de estar en proyectos complicados, con equipos que estaban con problemas institucionales y se estaban jugando la vida para permanecer en primera y lo logramos. Esta situación también es muy complicada porque nos engañaron desde el principio con la planificación del plantel, pero estamos trabajando para darle lo mejor al Málaga", señaló Víctor antes del cotejo del pasado domingo frente al Real Oviedo (1-1).