Malargüe no participará de la Fiesta Nacional Vendimia en defensa de la minería

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El departamento de Malargüe, en el sur de Mendoza, no participará de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en protesta por la derogación de la ley que permitía la actividad minera en la provincia, y realizará la Fiesta del Trabajo y la Producción, en tanto sus autoridades pedirán que se excluya de la prohibición a este distrito sureño.



La medida fue adoptada por decreto del Intendente local, Juan Manuel Ojeda, quien dispuso la exclusión de Malargüe del tradicional festejo mendocino y creó la fiesta local, que -asegura- representa la matriz productiva de esa localidad, sin viñedos ni frutales pero sí con muchos minerales.



La decisión cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, desde donde pidieron al gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, que modifiquen la ley minera y que la actividad se realice sólo en el departamento de Malargüe, pero sin uso de cianuro.



El presidente de la entidad, Gustavo Miras expresó que en “Malargüe necesitamos desarrollar minería ya que es un departamento distinto al resto de la provincia donde no hacemos vid ni frutales, y necesitamos hacer minería para seguir siendo un departamento en desarrollo y en crecimiento”.



El decreto firmado por Ojeda precisa que “Malargüe representa características geográficas, territoriales y climáticas similares a la Región Patagónica, lo que no permite un desarrollo agrícola como al resto de la provincia”.



El texto señala que la actividad económica tradicional e histórica del departamento es la cría extensiva de ganado caprino, que es reconocida a nivel provincial, nacional e internacional.



También aclara que la minería y el petróleo son las fuentes económicas principales de Malargüe, lo mismo que el turismo, caracterizado por la extraordinaria cantidad de destinos y atractivos con los que cuenta.



De esta manera y de no modificarse esta decisión a futuro, Melina Martínez sería la última Reina Departamental de la Vendimia y quedarán en la historia de las representantes malargüinas que lograron el cetro, junto a Patricia Cecconato (1991) y Candela Berbel (2013), además de las Virreinas Liliana Dorado (1986) y Verónica Milicevic (1995).



Desde la Coordinación de Actividades Recreativas y Eventos Comunitarios, Mauro Pavez afirmó que los artistas seleccionados para bailar en la Fiesta Departamental de la Vendimia actuarán en la Fiesta Departamental del Trabajo y la Producción, que se desarrollará el 31 de enero en el lugar del festejo vendimial.



Durante la noche, la comuna recibirá los atributos de la actual Reina Departamental de la Vendimia y el cierre estará a cargo del reconocido trío argentino “Destino San Javier”.



Con más de 100 artistas en escena, el espectáculo se enfocará en la visita de dos turistas que llegan a Malargüe y recorren cada punto del departamento pasando por la zona rural, la ciudad, las riquezas y conocen las leyendas e historias del departamento.