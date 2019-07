Malestar entre los comerciantes céntricos por la presencia de ambulantes

Un importante malestar empezó a generarse hace unos días entre los comerciantes del microcentro, sobre todo los que están ubicados en la peatonal y zonas aledañas, por la presencia de manteros y vendedores ambulantes que arman sus puestos en las veredas frente a los negocios.

El conflicto no es nuevo, pero se agravó porque, según le dijeron algunos comerciantes a DIARIO HUARPE, la Municipalidad de Capital otorgó permisos para que un grupo de artesanos coloque mesas a lo largo de la peatonal para ofrecer sus productos.

“El problema que tenemos es que no son sólo artesanos. Algunos sí, pero otros venden desde medias hasta comida, y no les exigen el pago de los impuestos como a nosotros”, explicó uno de los comerciantes consultados. “No pagan alquileres, permisos, ni servicios”, añadió.

A raíz de esto, este medio realizó un relevamiento y determinó que efectivamente por Avenida Libertador desde Mendoza hasta Avenida Rioja es significativa la presencia de vendedores callejeros, la mayoría de ellos senegaleses que ofrecen bijouterie, ropa, lentes, entre otros muchos productos.

El director de Comercio del municipio, Rogelio Cerdera, consultado por esta situación le explicó a DIARIO HUARPE que efectivamente hasta fin de mes habrá artesanos en la peatonal ofreciendo sus mercancías.

“Por decisión del intendente Franco Aranda, a través de la Secretaría de Cultura del municipio se ha dado autorización a que se instalen en la peatonal entre 15 y 17 artesanos durante el receso invernal. Sólo pueden estar durante el horario de comercio, una vez finalizado se tienen que retirar”, afirmó el funcionario capitalino. Además, remarcó que estas personas “están debidamente identificadas”, mientras que “nosotros nos dedicamos a controlar que cada artesano esté en el lugar que le han asignado”.

En el mismo sentido, Cerdera no negó la presencia de vendedores ambulantes. Por el contrario, dijo que “a diario se hacen controles por el microcentro y se secuestra mercadería porque saben que no pueden estar ahí. Es decir que la queja de los comerciantes es cierta, no se lo voy a negar”.