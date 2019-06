Malestar porque hay dos pérdidas de agua a solo metros

Un lector de DIARIO HUARPE denunció que en el Barrio Alem hay dos pérdidas de agua a solo metros y el personal de Osse solo está trabajando en una de ellas.

“Hay obreros trabajando en una pérdida de agua, a 20 metros hay otra pérdida más por eso les fuimos a decir a la gente de Osse si iban a poder arreglarla y me dijeron que no porque no había hecho el reclamo”, contó.