Malos tratos e incumplimiento de deseos en el parto, las principales denuncias sobre violencia obstétrica en San Juan

Los malos tratos, la falta de cumplimiento de planes de parto y las cesáreas innecesarias, son los principales reclamos que realizan las mamás sanjuaninas sobre violencia obstétrica en la provincia. Estos datos llegaron hasta el colectivo Mujeres por un parto respetado San Juan cuya impulsora, Nuria Vivas, comentó en diálogo con DIARIO HUARPE que muchos de esos reclamos las mamás no los formalizan en una denuncia formal ante los organismos correspondientes como la Defensoría del Pueblo o los hospitales donde se realiza el parto.

Desde el colectivo aseguran que en San Juan no se cumple la Ley Nº7839 que habla sobre los derechos de la mujer durante la gestación, el parto y el posparto. “De esa ley, con lo único que se puede contar actualmente en la provincia es con la realización de un plan de parto que las mamás realizan con sus deseos particulares y preferencias, pero la realidad es que no se cumple. Los médicos te dicen que sí y te tratan con amabilidad, pero en el parto no se cumple lo pactado”, dijo Vivas.