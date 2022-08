Desalmada y totalmente desvergonzada. Una mamá quedó grabada por las cámaras de una popular panadería de Rivadavia cuando se robó el frasco de propina del local. La mujer estaba acompañada de sus hijos al momento de cometer el ilícito.

A través de las redes sociales, los trabajadores de Panadería Iberia difundieron un video captado por las cámaras del local. Allí se podía observar a una mujer que fue acompañada de sus hijos a comprar y se aprovechó de los trabajadores del local para llevarse el frasco de propinas.

Publicidad

Según las imágenes trascendidas, la mujer ingresa en el local y le hace un pedido a la empleada de la panadería. Fue en ese mismo momento, donde aprovechó que la trabajadora se dio vuelta para tomar el frasco y rápidamente lo ocultó dentro de un bolso.

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia, donde incluso se puede observar a la mujer que miró desafiante el dispositivo. Tras dar conocimiento de lo sucedido, los dueños del local compartieron el video con un fuerte mensaje: “Señora, no robe la propina de las chicas del café, son laburantes, se levantan todos los días temprano a trabajar, cosa que usted no debe saber lo que es. Qué enseñanza le está dando a sus hijos que la acompañaron una vergüenza que se haga viral para que no tenga ganas de hacerlo más”.