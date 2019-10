Mañana será el veredicto por la muerte de un joven atropellado por un patrullero en Almirante Brown

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El veredicto del juicio que se le sigue a un ex empleado municipal que trabajaba en el Centro de Monitoreo de Almirante Brown, acusado de haber atropellado y matado en octubre de 2013 a un joven que se desplazaba en una bicicleta, se dará a conocer mañana en los tribunales de Lomas de Zamora, informaron hoy fuentes judiciales. La última audiencia comenzará al mediodía en el tercer piso del edificio situado en Larroque y autopista Presidente Perón (ex Camino Negro), donde Julio César Funes fue enjuiciado ante el Juzgado en lo Correccional 1 del citado distrito. Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal Javier Martínez había pedido en su alegato que sea condenado a 3 años de prisión y a seis de inhabilitación para conducir por el delito de "homicidio culposo". En tanto, el abogado Rodrigo Correa, representante de la familia de la víctima, solicitó al juez Ignacio Miguel del Castillo que el imputado reciba 3 años y medio y cinco para que no conduzca vehículos por el mismo delito. Por su parte, la defensa de Funes requirió la absolución porque consideró que no hubo negligencia en su accionar. El hecho ventilado durante tres jornadas ocurrió el 16 de octubre de 2013, alrededor de las 18.50, en avenida Espora casi esquina Morales, en Almirante Brown, cuando un patrullero municipal había sido alertado de una pelea barrial. De acuerdo a lo que consta en el expediente, Funes, empleado del Centro de Monitoreo de ese distrito, manejaba la Toyota Hilux patente JLM-022 e iba acompañado por un policía bonaerense llamado Elías Montenegro. Al dirigirse al lugar del enfrentamiento a alta velocidad, la camioneta impactó contra una bicicleta en la que se desplazaba Pecha, quien cayó al piso gravemente herido. El joven fue trasladado de urgencia al hospital Lucio Meléndez de Adrogué y desde ahí lo derivaron al sanatorio privado de la Trinidad, donde finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas. "Desde el momento del hecho hubo varias situaciones irregulares como, por ejemplo, que no dejaron acercarse a un médico de una clínica privada que hay en frente para que lo reanimara o que las cámaras de seguridad ese día no funcionaban", afirmó a Télam el abogado Correa. El letrado agregó que en vez de dejar que el hombre auxiliara a la víctima, la Policía permitió que se acercara un abogado que luego declaró que Gonzalo llevaba puestos auriculares, los cuales nunca aparecieron, y que el patrullero iba con las balizas y sirenas encendidas. Sin embargo, otros testimonios contradijeron la versión que dio este testigo, expresó Correa. "Otra de las irregularidades fue que las pruebas accidentológicas no las hizo Gendarmería Nacional u otra fuerza de seguridad a pesar de que fue pedido por nuestra parte y la camioneta fue entregada al día siguiente del hecho, antes de que fuera entregado el cuerpo a la familia", sostuvo Correa. La familia de Pecha se quejó durante años que la causa tardó demasiado tiempo en ser elevada a juicio oral y en que el imputado sea indagado por el fiscal de instrucción. "En general, este tipo de causas en dos años ya están elevadas a juicio oral pero pareció que el objetivo fue la causa que prescribiera", concluyó Correa.