Manuel Armoa: "La segunda rueda será más difícil"

Pasó la Copa Argentina, pasó la primera rueda de fase regular de Liga Argentina y ahora se viene la tercera burbuja, la de revanchas de Liga. Este jueves comenzará la segunda ronda en Mar del Plata y UPCN San Juan jugará ante el local Once Unidos, a las 21 (por TyC Sports Play). En la previa, el receptor punta Manuel Armoa hizo un análisis y señaló que esta instancia será más difícil.

“Es la tercera vez que nos enfrentamos todos contra todos, cada vez nos conocemos más, desde las tácticas a cómo se mueven los jugadores. Todos van mejorando y por eso debemos estar muy concentrados porque no será como al principio de la temporada. La segunda rueda de la fase regular será más difícil, cada aspecto de juego será más detallado”, apuntó Armoa.

Esta burbuja se desarrollará en Mar del Plata desde el 18 al 26 de febrero, con 21 partidos en ese lapso y a su término quedarán definidas las posiciones para los cruces de play off, cuyos cuartos de final y semifinales se jugarán en San Juan el mes que viene, con organización de UPCN. El primero en la tabla de fase regular tendrá beneficios, pues clasificará directamente a semis y esperará rival.

“Ese es el objetivo y para eso nos hemos propuesto ganar todos los juegos en Mar del Plata; y si es posible no ceder sets. Queremos organizar la burbuja de play off con ese plus y vamos a dar todo en Mar del Plata para conseguirlo”, detalló el punta.

UPCN marcha primero en la tabla de posiciones de Liga, luego de haber ganado todos los partidos de la ronda inicial (17 puntos). Este jueves se medirá ante Once Unidos, que marcha en la parte opuesta y cierra las posiciones con 2 unidades. En la ida, los sanjuaninos se impusieron por 3-0.