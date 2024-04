San Juan vivirá a pura pasión el fin de semana del viernes 26 al domingo 28 de abril, con una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

Deporte motor

Este fin de semana arranca el campeonato sanjuanino de autos estilo Rally en el departamento Jáchal, organizado por ACAT y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo. La competencia tiene prevista rampa simbólica para la jornada de hoy viernes, dos etapas entre sábado y domingo y un súper especial que cerrará la carrera en el Anfiteatro.

Viernes 26 de abril

21:30 hs Rampa simbólica en Plaza Departamental

Sábado 27 de abril

9:00 hs – reconocimiento de circuito

13:00 hs – Largada 1ª etapa – Gran China – Anfiteatro – 31,00 km

Domingo 28 de abril

11:30 hs – Largada 2ª etapa – Gran China – Anfiteatro – 31,00 km

Parque Cerrado

3ª Etapa – Súper especial Anfiteatro: Circuito Carlos Fuentes – 3,50 km

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana, en Primera se disputará la quinta fecha del torneo Apertura 2024 femenino y la décima fecha del certamen masculino. También habrá actividad en Segunda División

Primera División – Masculino: el sábado 27/4, desde las 16:30 horas, jugarán Minero vs Sportivo Picón, el clásico del oeste entre Rivadavia y Marquesado, 9 de Julio vs San Lorenzo y Alianza vs. Atenas. El domingo, también a las 16:30 horas, lo harán Carpintería vs. Trinidad, el puntero del torneo Juventud Zondina vs Aberastain, Del Bono vs Colón Junior, López Peláez vs Peñarol y Unión de Villa Krause vs. Desamparados. La fecha se completará el martes 30/4 con San Martín vs. Villa Obrera, con horario a confirmar.

Primera División – Femenino: el sábado 27/4, desde las 16, jugarán San Martín vs Trinidad y Villa Obrera vs. 9 de Julio. La fecha se completará el domingo 28/4 con Mineros vs. Las Águilas (11:30), Colón Junior vs Palermo (16:30), Desamparados vs Alianza (16:30) y Centenario Olímpico vs. Atenas (17:00).

Segunda División – Masculino: la tercera fecha del torneo Apertura comenzará este sábado 27/4 con los siguientes partidos. Desde las 16:30 horas, Rawson Junior vs Huarpes, Unión San Damián vs Fiorito, Centenario Olímpico vs Libertad Juvenil, Recabarren vs San Agustín, Defensores de los Andes vs Juventud Rivera, Punteto vs Sarmiento y Juventud Ullunera vs Villa Ibáñez. La fecha se completará el domingo 28/4 con Los Pumas vs Árbol Verde en Juventud Rivera, Juventud Unida vs Defensores de Argentinos y Villa Hipódromo vs El Globo, los tres desde las 16:30.

Segunda División – Femenino: la tercera fecha del torneo Apertura iniciará mañana sábado 27/4 con Unión de Villa Krause vs EFOP (18:30) y se completará el domingo 28/4 con Academia vs Árbol Verde (11:00), Rivadavia vs Rufrano (15:00), Universidad vs Carpintería (16:30) y Alianza B vs Defensores de los Andes (17:00).

Federación Sanjuanina de Fútbol

Para el fútbol del interior, este fin de semana será sin actividad para las competencias interdepartamentales. Lo más reciente fue la gran final de la Copa de Clubes Campeones en rama masculina, partido único que se celebró el sábado pasado.

En la cancha de fútbol del polideportivo municipal de Albardón, San Martín de Rodeo venció 2 a 1 a Árbol Verde de Jáchal y se consagró campeón. Además, el elenco de Iglesia obtuvo la clasificación para el Torneo Regional Amateur 2024-2025 y la Copa de Clubes Campeones 2025.

Hockey sobre patines

Torneo Femenino Local

Anoche se disputó la tercera fecha del campeonato Apertura y los resultados fueron los siguientes. Sindicato Empleados de Comercio le ganó 2 a 1 a Social, Unión de Villa Krause venció de visitante 4 a 2 a Aberastain de Pocito, Bancaria cayó de local 4 a 2 ante Unión Vecinal de Trinidad, Valenciano venció de visitante 4 a 3 a Barrio Rivadavia y Concepción le ganó de visitante 5 a 0 a Huarpes.

El torneo es liderado por Unión de Villa Krause con 9 unidades. Le sigue UVT y Concepción con 7 puntos cada uno.

Competencia Nacional

Este fin de semana comenzará en San Juan la primera ronda de la Superliga Argentina (ex Liga Nacional A1) y la Copa Nacional (ex Liga Nacional A2) en rama masculina.

La programación de la primera fecha es la siguiente:

Superliga

Viernes 26 de abril | 21:30 horas: Social San Juan vs Lomas de Rivadavia, UVT vs Valenciano, Olimpia vs Bancaria e Hispano vs Richet y Zapata. Los clubes citados en primer lugar serán locales.

Copa Nacional

Viernes 26 de abril | 21:30 horas: Unión VK vs Estudiantil y Aberastain vs. Caucetera.

Domingo 28 de abril | 17:00 horas: Palmira vs Sarmiento (SJ), SEC (SJ) vs Maipú-Giol, Colón Junior (SJ) vs Bancaria Blanco (SJ), Huarpes (SJ) vs IMPSA y a las 18 horas, en Mendoza, La Colonia vs Concepción (SJ).

Básquet

En el ámbito de la pelota naranja, entresemana y hasta el fin de semana inclusive, habrá más actividad referida al Campeonato Apertura. Habrá partidos en rama femenina y masculina.

Masculino: la sexta fecha del torneo empezó anoche con el triunfo de Urquiza, en condición de visitante, ante Universidad por 93 a 51 y la victoria de local de Inca Huasi 81-68 a Unión Vecinal de Trinidad. Hoy a las 22 horas jugarán Lanteri vs Ausonia y Sanjuanino Junior vs Sporting Estrella. La fecha se completará el sábado 27/4 con Jáchal Básquet vs Hispano desde las 18 horas.

Femenino: la sexta fecha del campeonato se jugará íntegramente el domingo 28/4. Los cruces serán Urquiza vs El Ceibo (12:00), Isca Yacu vs Lanteri (18:00), el clásico de Rivadavia entre Del Bono vs Sanjuanino Junior (20:00) y Universidad vs Aramburu (21:00).

Futsal

El domingo se disputarán partidos correspondientes a la Copa Argentina. A continuación, la programación establecida por Liga Sanjuanina de Fútbol

Cancha: Colón Junior

17 horas: Alianza vs Laprida

19 horas: Villa Porres vs Solares

21 horas: Del Bono vs Colón Junior.

Cancha: Hualilán

17 horas: Las Águilas vs Minero

19 horas: Mercedario vs Licciardi

21 horas: Hualilán vs Tango

Cancha: Barrio Rivadavia

17 horas: Huarpe vs Árbol Verde

19 horas: Defensores de Argentinos vs Pumas

21 horas: B° Rivadavia vs B° Pampa

Cancha: Unión

17 horas: Defensores de los Andes vs Marquesado

19 horas: SEC va La Granjah

21 horas: Unión vs V° Hipódromo

Cancha: La Gloria

17 horas: La Gloria vs Batistella

Ciclismo

Critérium: este sábado 27/04 se llevará a cabo el Circuito Día del Trabajador. La competencia se disputará desde las 14:30 horas, en el trazado asfaltado del Camping El Pinar en Rivadavia. La carrera estará reservada para ciclistas libres y masters.

Vóleibol

Con respecto a la Primera División, este domingo 28 Ausonia recibirá a Universidad B. El encuentro de rama masculina se jugará a las 17 en cancha del club italiano. El lunes 29 se disputarán dos partidos en rama femenina. Obras jugará vs UPCN a las 22 y a la misma hora lo harán Hispano vs UAV.