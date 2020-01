Mar del Plata suma festivales de música a la temporada de verano

Los festivales Boutique Cuero y Mar del Pop desembarcarán en Mar del Plata para sumar música a la temporada de verano de la costa bonaerense con programaciones de dos días consecutivos y gran variedad de artistas.



El Festival Boutique Cuero tendrá lugar el sábado 18 y domingo 19 en Sierra de los Padres con una grilla que aunque no fue anunciada en su totalidad destaca las participaciones de Paula Maffia & Sons y Lucy Patané.



Además forman parte de la grilla la joven voz del folk Karina Vismara, las bandas pop Valdes y Fus Delei, los colombianos de Vurkina, Shitstem, Bsides, los artistas Juan Robles, Alan Grassi y el metal alternativo de Tundo Ms.



El encuentro que se realizará en el predio verde La Casualidad (Valle Verde S/N) ambos días de 14 a 20.30 también contempla performances, acrobacias, instalaciones, pintura en vivo y variada gastronomía.



Por su parte, Mar del Pop, que aún no confirmó la grilla de artistas pero que en la última edición contó con la participación de bandas como Adicta, Zero Kill, Flavio Etcheto, Riel y Pyramides, ocupará el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (Matheu 1851) el viernes 31 y sábado 1 de febrero.



El festival, que es organizado por el sello discográficos Casa del Puente Disco, es destinado íntegramente a la música y oficia de vidriera para bandas emergentes de la escena indie, electrónica y pop.