Marcelo Figueras designado nuevo director de Radio Provincia de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El periodista y escritor Marcelo Figueras fue designado como nuevo director de Radio Provincia, según informó hoy la ministra de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires, Jessica Rey.



Figueras que comenzó su rol como periodista en el diario Clarín y luego dirigió la publicación "Cain", asumirá formalmente la dirección de la emisora pública del Gobierno de la provincia de Buenos Aires en los próximos días, una vez que se publique su designación en el Boletín Oficial.



A lo largo de su vida, Figueras publicó novelas como "Aquarium", "Kamtchatka", "El rey de los espinos", "El muchacho peronista" y "El negro corazón del crimen" y comenzó su labor en los 90 como co-giuionista de películas como "Plata Quemada", "Kamchatka" y "Las Viudas de los jueves" junto a Marcelo PIñeyro.



También escribió los guiones de "Peligrosa obsesión" y de "Rosario Tijeras", basada en la novela de Jorge Franco.



En el 2019 Figueras ofició de anfitrión y entrevistador de Cristina Fernández de Kirchner durante la gira que la actual vicepresidenta realizó en distintas ciudades de la Argentina con motivo de la presentación de su libro "Sinceramente".



Además es autor de la biografía del rockero Carlos Indio Solari, "Recuerdos que mienten un poco", que fue un boom editorial el año pasado. Figueras asumirá la dirección artística de la emisora que tiene sus estudios y emite desde la ciudad de La Plata. Además de la AM 1270, Radio Provincia cuenta con la FM 97.1, emisoras que en estos años sufrieron el ajuste económico y cultural que la gestión de Cambiemos le implementó a los medios públicos.



Figueras asumirá la dirección artística de la emisora que tiene sus estudios y emite desde la ciudad de La Plata. Además de la AM 1270, Radio Provincia cuenta con la FM 97.1, emisoras que en estos años sufrieron el ajuste económico y cultural que la gestión de Cambiemos le implementó a los medios públicos.



En declaraciones a la prensa, Figueras dijo que "por lo que he podido apreciar -cuenta Figueras- hasta ahora, la AM 1270 y la FM 97.1 de Provincia -como medios, y como comunidad de profesionales- han sufrido un destrato fenomenal en estos años. Así que, de aquí a marzo -que será el mes durante el cual lanzaremos la nueva programación- intentaremos arrimarla de a poquito al modelo de lo que siempre fue y debería volver a ser: un medio de información plural que proporciona a les oyentes todo lo que necesitan saber para ejercer sus derechos plenos como ciudadanes, y a la vez un canal que garantice la circulación de los fenómenos más vitales de la sociedad bonaerense actual".