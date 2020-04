Marcelo Ponce: entre la medicina y el deporte

Marcelo Ponce es múltiple campeón Argentino del Ca Nav, Campeonato Argentino de Navegación, en los que corrió en forma individual, por equipos y en binomio junto a su hijo Juan Cruz, ya sea en cuatriciclo o en UTV. Participó de la última edición del South American Rally Race, el SARR 2020, que tuvo a San Juan como punto de partida y dos etapas de recorrido en nuestra provincia. Acostumbrado a los deportes al aire libre, como el mountain bike o el rugby, el deporte motor comenzó a apasionarlo cuando con su cuatriciclo comenzó a participar en las competencias de navegación del Ca Nav desde el 2012, sumando a su hijo en moto para participar en equipos en el 2013, y posteriormente en presencias individuales, hasta el 2018, donde formó binomio nuevamente con Juan Cruz en un UTV, con el que participa actualmente.

Por ello, mantener en encierro de la cuarentena no es fácil, pero con la ayuda de su entrenador, Pablo Scadding, logró hacer cada vez más llevadero el aislamiento en su casa.

Médico de profesión, especializado como cirujano endoscopista, Marcelo debe alternar entre su trabajo en el Hospital Marcial Quiroga y la cuarentena obligatoria en su casa, donde aprovecha para pasar tiempo en familia, estudiar temas inherentes a su profesión y entrenar. Al respecto nos comenta: “Tengo la suerte de que Pablo Scadding me ha cedido una bicicleta fija y un par de cosas para hacer bici fija y funcional en mi casa, así que a eso no le aflojamos. Es más, ahora que tenemos tiempo, me parece que he perdido peso haciendo tanta actividad física, que la hacemos todos los días”. A la actividad personal, le agrega las clases on line propuestas por el profesor Pablo Scadding en su gimnasio, por lo que el estado físico del campeón es óptimo, mientras espera la posibilidad de salir al campo con el UTV, para volver a la actividad competitiva en cuanto se reanude.

Con respecto a su trabajo en el Hospital Marcial Quiroga, la provincia aplicó un protocolo empleado a nivel nacional para afrontar esta situación de emergencia por el COVID-19. “Si llega un paciente con síntomas respiratorios pasa a un pabellón que se ha organizado para pacientes con patología respiratoria. Esos pacientes los ve un determinado grupo de médicos organizados a nivel provincial. Los médicos que atienden esos casos son aquellos que atienden patologías clínicas, y por lo pronto los médicos especialistas no atendemos estos casos, porque esto ya pasó en otras partes del mundo, donde se comprometieron a médicos con especialidades en cirugía en general y cuando los pacientes requerían cirugías quirúrgicas, no habían profesionales para operarlos, entonces no es conveniente utilizar todos los especialistas de práctica o de especialidades terapéuticas” nos comentaba el Dr Ponce, explicándonos el protocolo aplicado y en referencia a Italia y España, donde la pandemia los sorprendió y tratando de contrarrestar sus efectos, los profesionales médicos se utilizaron en su totalidad y paulatinamente se fueron contagiando pasando a ser pacientes.

Marcelo Ponce es un caso único en San Juan, si tenemos en cuenta que pertenece al programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes y además alterna con su profesión médica. Como todos los deportistas de elite, entrena en su casa, mientras espera la reanudación de la competencia y del Campeonato Argentino de Navegación, donde participará nuevamente con su hijo Juan Cruz.

El récord de campeonatos de Marcelo Ponce en el Ca Nav