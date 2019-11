Marcha atrás, Macri no derogará el protocolo para el aborto no punible

Finalmente, el presidente Mauricio Macri decidió no derogar el protocolo nacional para el aborto no punible y no pedirle la renuncia a Adolfo Rubinstein como secretario de Salud de la Nación. Fue el miércoles cuando salió la resolución que fue revocada por el mandatario. La misma renovaba el protocolo de 2015 y remarcaba que el aborto no es delito en la Argentina cuando existen motivos de salud ni cuando el embarazo es producto de una violación.

La resolución 3158/2019, publicada en el Boletín Oficial, indica que el protocolo se adecuó a "normativas internacionales" y se aclara que la voluntad de la víctima debe primar sobre las decisiones de los padres o el personal de salud de un hospital. "Entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de la interrupción legal del embarazo, cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida", dice la actualización.

En la Casa Rosada acusaron al secretario de Salud de no consultar con nadie la resolución y pidieron la renuncia del funcionario. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue una de las impulsoras de su apartamiento. Hasta las primeras horas del jueves circulaba la versión de que el Presidente tenía decidido derogar la medida y remover a Rubinstein pero, por el momento, nada de esto ocurrió.

El radicalismo expresó públicamente su apoyo al funcionario. “Mi solidaridad, apoyo y afecto a @RubinsteinOk, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión”, escribió Ernesto Sanz en Twitter.

Fuente: TN.