“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera” rezaba el Martín Fierro y así se pudo observar este sábado a una parte del clan Gioja. José Luis, acompañado de Cesar, hombro con hombro, uno al lado del otro, encabezando la marcha de “lealtad a Cristina” Fernández junto a una gran cantidad de sanjuaninos que se apostaron en el microcentro de la provincia.

El apoyo sanjuanino a la Vicepresidenta, que se encuentra procesada por una causa por corrupción, dejo varias imágenes que pueden ser analizadas. Las autoridades policiales indicaron a DIARIO HUARPE que durante la marcha hubo alrededor de 2.600 personas que se manifestaron frente a la plaza 25 de Mayo. Pero sin dudas la aparición pública de los dos hermanos llamó la atención entre los presentes que les expresaron su cariño con abrazos y apretón de manos a los dirigentes.

Publicidad

La imagen de José Luis y Cesar se observó durante varios metros, ya que estos encabezaban la columna de los manifestantes que llegaron a la puerta de la Catedral después de caminar por calle Mendoza. Fue así como las agrupaciones políticas y militantes llegaron hasta la plaza principal con banderas y bombos para manifestarse en contra del pedido de 12 años de prisión para la dirigente.

Una vez ubicados en el frente de la Catedral sanjuanina, el exdiputado provincial decidió apartarse a un costado, sin tomar mayor protagonismo de la escena principal, donde estaba ubicado el exgobernador. Allí José Luis estuvo rodeado por algunos dirigentes alineados que lo acompañaron hasta el final de los actos encabezados. Cabe recordar, que el otro integrante del clan Gioja recientemente fue dado de alta tras haber estado internado, lo cual era previsible que no estuviera presente.

César Gioja recibió el afecto de los presentes en la marcha. Imagen DIARIO HUARPE.

Sin hacer énfasis en la presencia de su hermano, el diputado nacional José Luis Gioja valoró la presencia de todos los presentes que expresaron su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No me sorprende ver a todas estas personas acá porque el pueblo argentino y el pueblo de San Juan se está movilizando porque siente que la democracia está en peligro. Los intereses del pueblo están en peligro”, afirmó.

Al mismo tiempo, indicó que cuando atacan a Cristina, atacan los intereses del pueblo. “Los que atacan son los mismos que joden con los precios de medicamentos y alimentos. Son los mismos que joden e intentan crear un golpe del mercado. Son los que no quieren liquidar la soja. No quieren que el pueblo sea gobernado con alguien que los representa porque ellos desean manejar todo. No van a tocar a Cristina porque si tocan a Cristina, tocan al pueblo”, agregó.

Publicidad

Por otro lado, el Diputado nacional destacó que le hubiese gustado ver la presencia de algunos funcionarios del Gobierno provincial. “La verdad que me hubiese gustado verlos acá”, exclamó. En ese contexto, un grupo de dirigentes afines al exgobernador comenzaron a cantar tibiamente el clásico canto: “vamos a volver” al tiempo que repetían algunas frases en apoyo a Cristina.

Los referentes del kirchnerismo en San Juan dijeron presente en la marcha. Imagen DIARIO HUARPE.

Cabe destacar que la convocatoria fue realizada por diputados sanjuaninos alineados al kirchnerismo y diversas agrupaciones. Miembros de La Patria es el otro, Lealtad Justicialista, Casa Patria, Justicia Legítima, Mujeres y Género, Aquí K, Patria Solidaria, Diputados y Lealtad, Partido Igualdad, La Cámpora y el Partido MTP, entre otros, dijeron presente en los alrededores de la plaza 25 de Mayo.

Esto se dio luego del fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para la expresidenta, investigada por presunta corrupción en la causa Vialidad. Además, pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Finalmente, los hermanos se fueron por distintos puntos del microcentro. José Luis se fue acompañado junto a algunos dirigentes en una camioneta que lo esperaba a metros de la Catedral, mientras que Cesar se fue caminando por la plaza 25 junto a su hijo, el diputado Leonardo Gioja.

César Gioja se apartó a un costado cuando la columna de los manifestantes llegó a la puerta de la Catedral. Imagen DIARIO HUARPE.