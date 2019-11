Marchas a favor y en contra de Maduro invaden las calles de Caracas con Bolivia como fondo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Miles de personas marcharon hoy en Caracas para manifestarse en contra del presidente Nicolás Maduro y a favor del nuevo gobierno interino de Bolivia, mientras miles de chavistas salieron también a las calles de la capital para defender al gobierno y denunciar un golpe de estado contra el ex gobernante boliviano Evo Morales.



Ambas movilizaciones, con reclamos opuestos, se desarrollaron casi sin incidentes en distintas zonas de Caracas.



La manifestación opositora fue convocada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países -entre ellos Argentina- reconocen como presidente encargado, con el fin de mantener la pulseada contra el gobierno de Maduro.



Al grito de "libertad, libertad", miles de opositores se movilizaron desde diferentes puntos de la ciudad para converger en la plaza José Martí, en el este caraqueño, donde Guaidó pronunció un primer discurso para reiterar su llamamiento a mantener una "protesta sostenida en la calle".



"La lucha es hasta que cese la usurpación, hasta lograr la transición, hasta que haya elecciones libres", dijo, según el diario El Nacional.



En esa línea, el líder opositor volvió a pedir al Ejército dejar de respaldar a Maduro y unirse "al lado de la Constitución".



Guaidó pidió luego a los asistentes marchar hasta la embajada de Bolivia, país que consideró como un "ejemplo de resistencia" tras la renuncia forzada de Morales después de una petición expresa de los militares.



Desde la sede diplomática, el presidente encargado consideró su presencia en ese lugar como un "hecho político".



"Nuestra hermana Bolivia logró su libertad con la unión de todos los factores, con la movilización constante. Nosotros también hemos tenido movilización y unión de factores. Ahora es momento de sostenerla, de avanzar", afirmó.



Ante la multitud, Guaidó contó que habló hoy con la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien le expresó su apoyo y deseo de "que libere al pueblo venezolano".



El flamante gobierno interino boliviano rompió ayer relaciones con el gobierno de Maduro, tras denunciar que venezolanos vinculados con la embajada en La Paz estaban "atentando contra la seguridad interna".



La ruptura quedó también manifesta en la movilización convocado hoy por el oficialismo en Caracas, en la que se defendió la revolución bolivariana y se denunció el "fascismo" en Bolivia que llevó a la salida de Morales del poder.



Vestidos en su mayoría de rojo -el color de la llamada revolución bolivariana-, los simpatizantes oficialistas desfilaron en un ambiente festivo desde cuatro puntos de Caracas hasta el centro de la ciudad con carteles en los que se leía la consigna "Evo, Venezuela está contigo".



Si bien Maduro no estuvo presente en el acto, se dirigió a los presentes por vía telefónica, en un discurso en el que saludó la convocatoria, manifestó su apoyo a Morales y denunció una "masacre" en Bolivia.



Más ofensivo fue el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien advirtió que en Venezuela no va a pasar lo que sucede en Bolivia.



"Nosotros sabemos reaccionar el mismo día, somos capaces de reaccionar, aquí eso no va a ocurrir, responderemos de manera inmediata", aseguró, según reportó el diario El Universal.



Cabello arremetió, asimismo, contra la movilización opositora y consideró que "con lo que movieron hoy no les da para nada".