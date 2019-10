Marco Lavagna pronosticó que el año próximo será complicado por la inflación "gane quien gane"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado y economista Marco Lavagna (Consenso Federal) consideró hoy que "todo el año que viene será complicado en materia inflacionaria" y que "la clave será tener un programa confiable", a cinco días de las elecciones generales.



"Todo el año que viene será complicado en materia inflacionaria y de salarios, gane quien gane, por eso la clave será tener un programa confiable, para evitar que los dólares se vayan", analizó el legislador en FM La Patriada.



En el mismo sentido, sostuvo que las "reservas hay que cuidarlas" al coincidir con el pedido que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, elevó al presidente y candidato de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, cuando hablaron telefónicamente tras las PASO.



Ayer, Fernández recordó que le pidió "que cuidara las reservas" al jefe del Estado, pero se quejó -en declaraciones radiales- que "parece que lo hiciera adrede, está perdiendo 100 millones de dólares diarios".



Lavagna analizó hoy que si bien "las reservas hay que cuidarlas siempre, estamos en escenario donde pareciera que no pasa nada, pero pasa".



En este sentido, enumeró que "el goteo de pérdida de reservas es permanente y para adelante vamos a tener noticias no positivas en este sentido, habrá más presiones cambiarias y más impacto en la inflación".



Sobre el tipo de cambio post elecciones dijo que "no se puede pronosticar nada", pero que tendrá que ver con "cómo la administración (el nuevo gobierno) juega con las variables".