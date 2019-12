Marco Ruben. "Estoy feliz porque vuelvo a Central, que es mi casa"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Marco Ruben, delantero y referente de Rosario Central, en su segundo regreso al club expresó hoy su felicidad "porque vuelvo a mi casa, ilusionado con volver a ponerme la camiseta de Central y de poder cumplir este sueño", en el transcurso de una conferencia de prensa ofrecida en el Gigante de Arroyito.



El goleador, de 33 años, señaló que "vuelvo bien, con mucha confianza, después de pasar un gran año en Paranaense de Brasil, en donde me sentí muy bien y les agradezco el respeto increíble con el que me trataron, pero quería volver a Central".



Marco Ruben sostuvo que "vengo con un año más de experiencia en el fútbol, después de jugar en un equipo donde pude hacer goles importantes y donde pude adaptarme a otro idioma y a otra cultura".



En el lluvioso mediodía rosarino, el futbolista ingresó en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito en medio de los aplausos de los hinchas "canallas" que se acercaron a saludarlo. En la rueda de prensa estuvo acompañado por el presidente Rodolfo Di Pollina; y el vicepresidente Ricardo Carloni.



"Espero adaptarme al equipo. Sé que retomó la confianza desde el gran partido que hizo contra Godoy Cruz, aunque en realidad había jugado bien en muchos partidos, pero no se le daba el gol ni los resultados", analizó el delantero.



"Ojalá podamos hacer un buen semestre, estamos a cuatro puntos del puntero y eso nos entusiasma. Hay muchos equipos inestables y Central viene en ascenso. Gracias a Dios, el equipo terminó de la mejor manera. Ahora hay que ganar y sumar para alejarnos del descenso, que es lo más importante", agregó el goleador.



Consultado acerca del momento en el que decidió volver a Central, el atacante oriundo de la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez confió que "fue después de la muerte de mi padre, creo que ahí terminé de decidir que quería estar cerca de la gente de Central. A mediados de año tuve la mala noticia de que tenía que atender a mi papá porque debían operarlo por una enfermedad. Lo sentí así y ése fue el puntito que terminó de decidirme".



Ruben se refirió sobre su decisión de renunciar al 80 por ciento de su contrato para donarlo a las divisiones inferiores de Rosario Central: "Ya lo explicó mi representante, Andrés (Mianda), y también los directivos. Hoy tengo la posibilidad de tener este gesto con el club y me siento bien al hacerlo".



Con respecto de los desafíos, el delantero expresó que "tenía el sueño de salir campeón con Central y por suerte se nos dio el año pasado, y el otro es ser el goleador histórico del club -está a 22 goles de llegar a esa marca- y ese es otro sueño que me gustaría cumplir".



Con relación al número 9 en la camiseta y a la cinta de capitán, Marco Ruben reveló que "me llamó (el delantero Claudio) Riaño para hablar, pero yo vengo a acoplarme al equipo, así que quiero cero malestar, lo mismo que la cinta de capitán, que está muy bien en el brazo de (el arquero) Jere (Ledesma)".



Finalmente, preguntado sobre si el ex técnico de Central y Racing, Eduardo Coudet, lo había llamado para llevarlo a Inter de Porto Alegre, Ruben contó que "me llamó para ver cómo estaba y qué iba a hacer, y me deseó suerte en Central. Con el 'Chacho' hablamos varias veces y también le dije que ojalá algún día él vuelva a Central como entrenador".